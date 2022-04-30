暫緩追租條例明日生效 保護期至7月底

自財政預算案提出「暫緩追租」條例，便引起極大爭議。根據《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例》明日（5月1日）刊憲生效，3個月的「保護期」會由明日開始，至7月31日結束。

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根據條例，在「保護期」開始時，任何處所完全或主要用作指明處所，而有關租戶在今年1月1日至「保護期」完結為止的期間內，未有遵照有關租賃繳付租金，有關業主在「保護期」內不得向有關租戶採取某些追討欠租行動；在「保護期」開始前已採取的行動如尚未了結，則須擱置。

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政府發言人表示，條例的主要目的，是為因新冠疫情而陷入困難的商業租戶提供短暫的緩衝期，讓他們不至於因無力即時交租被業主以法律等手段追討欠租而導致結業，也提供空間及機會讓業主和租戶商討重構租金安排。條例禁止業主採取的追討欠租行動包括終止租賃、中止提供公用設施服務、從業主持有的按金中扣除租金、行使重收權或沒收租賃權、針對租戶在法院提出訴訟，以及針對有關租戶提出破產呈請或清盤呈請等。

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記者：郭秀慧