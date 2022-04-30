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【Paxlovid】患者同住者服輝瑞口服藥 未能預防感染

環球社會熱點 14:45 2022/04/30

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藥廠輝瑞（Pfizer）周五（29日）公布一項大型試驗結果，指與新冠患者同住的人服用輝瑞旗下口服藥Paxlovid（港稱帕克斯洛維德），亦未能預防感染新冠肺炎。

【新冠疫苗】墨爾本所在州逾400教師被停職 未在限期前打第3針 【下一頁】

輝瑞招募了3,000名成人參與試驗，他們是有症狀新冠患者的家庭成員，分別服用Paxlovid5天藥量、10天藥量以及安慰劑。

研究結果顯示與服用安慰劑組別相比，服用5天劑量者的感染風險低32%，而服用10天劑量者的感染風險低37%。不過結果可能只是偶然，並沒有統計學意義。

輝瑞今次試驗數據雖證明Paxlovid未能預防密切接觸者感染。但輝瑞行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）發聲明表示，過往研究均顯示針對重症高風險患者，他們在出現症狀後不久服用Paxlovid 5天，藥物預防住院或死亡方面的有效性接近90%。

IMF總幹事確診新冠 上周曾與多國財金領袖開會 【下一頁】

Paxlovid目前已在全球60多個國家獲批有條件或緊急使用，以治療高危新冠患者。

根據Refinitiv編制的華爾街市場預測數據，Paxlovid預計今年的銷售額將達到240億美元（約1,872億港元）。

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責任編輯：鄭錦玲

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