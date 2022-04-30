【疫苗通行證】疫苗通行證第2階段今日實施 堂食要打兩針

「疫苗通行證」第2階段今日（30日）展開，18歲或以上，以及接種第一劑新冠疫苗後已滿6個月的12至17歲人士最少要打齊兩針新冠疫苗，才可進入食肆、超市、健身室及美容院等指明處所。食物環境衞生署表明，會在今個長周末聯同警方加強巡查，嚴打未有遵從相關規例的處所及市民。

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至於12至17歲人士如接種第一劑疫苗後未滿6個月，疫苗通行證仍然有效。同時，染疫後的康復者有「康復紀錄二維碼」及持有「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」的人士可獲豁免。

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而由5月1日起，所有「醫學豁免證明書」必須是醫生經醫健通或醫管局電腦系統以電子方式簽發，未印有加密二維碼的「醫學豁免證明書」將不獲接納。到5月31日起將進入第3階段，屆時18歲以上人士接種要求將提高至第3針。

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記者：郭秀慧