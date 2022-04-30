【姜濤生日】姜濤粉𢇃逼爆銅鑼灣為偶像慶生　救援昔日消費旺區？　銅鑼灣空置率有幾高？

▲ 姜濤粉𢇃逼爆銅鑼灣為偶像慶生 救援昔日消費旺區？ 銅鑼灣空置率有幾高？

香港疫情回穩，復活節假期後多項防疫措施開始放寬，晚市堂食解禁，但消費市道復甦需時，昔日的消費旺區人流已不如往日，曾擁有全球最貴街道之稱、本港旅遊消費旺區的銅鑼灣亦然。不過，適逢MIRROR成員姜濤的23歲生日，姜濤香港後援會於今日（4月30日）請全港市民免費搭電車，齊齊慶祝「姜濤誕」，並在多處設不同「打卡位」，吸引一眾歌迷粉絲到銅鑼灣到場，逼爆銅鑼灣SOGO門外等街道，重現昔日銅鑼灣人頭湧湧的場面。

為慶祝姜濤生日，歌迷由4月30日起至2022年5月16日包下電車車身，並打造成「姜濤號」。而周六早上電車公司為「姜濤號」舉行啟動儀式，周圍亦有多個「打卡位」，吸引數百市民及粉絲到場支持。

香港經歷多輪疫情，對經濟及旅遊業造成嚴重打擊，其中於第五波疫情，香港面對最嚴厲的社交距離措施，食肆也停了晚市堂食。本港過去多個消費旺區變得蕭條，街舖減價求售屢見不鮮。

銅鑼灣3月空置率達14.2%

據美聯工商舖研究顯示，今年3月尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環四大商業區吉舖達828間，空置率回升至11%，其中銅鑼灣達14.2%。個別街道方面，波斯富街、謝斐道、軒尼詩道、堅拿道西的空置率依次為26.1%、24.6%、22.2%及20.7%。

由於本地疫情急劇惡化及防疫措施因而進一步收緊，香港2月零售銷售額按年下降14.6%，零售銷售量按年下降17.6%。

「姜濤誕」吸引大批人流到銅鑼灣等地區聚集，實際的消費作用可能有限，但至少帶旺了人流，加上港府已派發電子消費券，增加了市民消費的機會。

港府在4月21日起分三階段放寬社交距離措施，未來消費市道回復，仍有賴社交距離措施進一步解除及通關。

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