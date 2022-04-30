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【TWTR】馬斯克入主及惹火言論引Twitter員工不滿　CEO試圖安撫員工

股市 13:47 2022/04/30

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馬斯克入主及惹火言論引Twitter員工不滿　CEO試圖安撫員工

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）將以440億美元收購Twitter（美：TWTR）已成定局後，斷在網路上批評Twitter審查政策以及公司高層，引發員工不滿。Twitter於周五（29日）舉行公司員工大會，行政總裁Parag Agrawal試圖平息員工的不滿，而員工要求管理層回應給何處理馬斯克引發的潛在大規模人員流失。

外電引述高層表示，Twitter將每天監測員工流失情況，但現在判斷與馬斯克的收購交易將如何影響員工去留還為時過早。目前員工流失率與馬斯克有意收購公司的消息傳出時沒有變化。

據消息透露，馬斯克已向貸方提出削減董事會和高層薪酬的建議，但具體削減成本仍不清楚。另一消息稱，馬斯克在獲得Twitter的擁有權之前不會做出裁員決定。Parag Agrawal重申，推特關注員工與用戶的利益。

此前馬斯克直接點名負責推特政策的主管Vijaya Gadde，指責因推特審查政策，阻止了紐約郵報報導拜登兒子亨特醜聞，還造成馬斯克蒙受一連串侮辱性指控，「這顯然非常不合適」。

有員工擔心馬斯克的言行可能會破壞Twitter的業務。

相關文章：【TWTR】馬斯克據報入主Twitter後考慮裁員　從熱門Tweets收錢

【TWTR】Twitter 首季收入遜預期、惟用戶數量激增　料馬斯克年內完成收購交易

【TWTR】Twitter董事會接納馬斯克3432億元收購建議　提購價幾無水位、Twitter早市跌2%

美股 馬斯克 Twitter Tesla Twitter（美：TWTR）

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