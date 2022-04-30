  • 25°C
香港時間 : 2022430日 (六) 15:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【房住不炒】趁各省市減辣力推樓盤 內房押注「五一」銷情

股樓投資 14:44 2022/04/30

分享：

分享：

眾所周知，內房財務緊絀，急於出售手上資產套現，務求「貨如輪轉」，於是趁最近全國各地逐步「減辣」推盤。據《華爾街日報》報道，中國的部分房企正以一系列促銷迎接「五一」黃金周的到來，希望在眾多地方紛紛放鬆限購限貸政策之際，大力推動樓盤銷售。其中，中國恒大（03333）針對旗下在全國各地的413個樓盤及萬套房源推出了打折促銷和其他著數優惠。

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

報道指，恒大的一則廣告強調了「監管帳戶資金保障」，明顯為了給予買家定心丸，讓他們相信自己購買期房時付的款項不會被挪用。萬科企業（02202）的廣告則稱，其廣東省佛山市在售住房的初始訂金最低只需999元人民幣；另一則廣告稱，在4月30日至5月4日期間確認購房者還將獲贈10件套家用電器，包括吸塵器、立式風扇和食品攪拌機。

【延伸閱讀】大行點睇：中金料北水流入穩增長概念板塊  另推薦12隻首選港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

報道引述野村信貸分析師表示，5月的第一周傳統上是中國房屋預售的兩個高峰期之一，這段時間的促銷活動很常見。然而，今年國內房地產市場陷入深度低迷，許多開發商在經歷了數月的下滑後，迫切需要重振銷售。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
港股 地產 板塊 中國 中國恒大（03333） 萬科企業（02202）

上一篇文章

【疫苗通行證】疫苗通行證第2階段今日實施 堂食要打兩針

下一篇文章

【手機出貨】面對供應鏈及物流挑戰 智能手機出貨連跌3季
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【姜濤生日】 姜濤23歲生日多個廣告品牌錫到燶 設打卡位贈慶
【姜濤生日】 姜濤23歲生日多個廣告品牌錫到燶 設打卡位贈慶
【虛擬經濟】滙豐與K11 MUSEA舉辦NFT展覽 將送1,000個NFT予滙豐客戶
【虛擬經濟】滙豐與K11 MUSEA舉辦NFT展覽 將送1,000個NFT予滙豐客戶
兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售
兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款