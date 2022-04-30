【房住不炒】趁各省市減辣力推樓盤 內房押注「五一」銷情

眾所周知，內房財務緊絀，急於出售手上資產套現，務求「貨如輪轉」，於是趁最近全國各地逐步「減辣」推盤。據《華爾街日報》報道，中國的部分房企正以一系列促銷迎接「五一」黃金周的到來，希望在眾多地方紛紛放鬆限購限貸政策之際，大力推動樓盤銷售。其中，中國恒大（03333）針對旗下在全國各地的413個樓盤及萬套房源推出了打折促銷和其他著數優惠。

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

報道指，恒大的一則廣告強調了「監管帳戶資金保障」，明顯為了給予買家定心丸，讓他們相信自己購買期房時付的款項不會被挪用。萬科企業（02202）的廣告則稱，其廣東省佛山市在售住房的初始訂金最低只需999元人民幣；另一則廣告稱，在4月30日至5月4日期間確認購房者還將獲贈10件套家用電器，包括吸塵器、立式風扇和食品攪拌機。

【延伸閱讀】大行點睇：中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

報道引述野村信貸分析師表示，5月的第一周傳統上是中國房屋預售的兩個高峰期之一，這段時間的促銷活動很常見。然而，今年國內房地產市場陷入深度低迷，許多開發商在經歷了數月的下滑後，迫切需要重振銷售。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛