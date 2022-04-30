【券商點睇】信達：政治局會議指引未來方向 一系列政策呼之欲出？

信達證券發表報告指，市場期盼已久的中央政治局會議，在社會充滿迷茫的時刻及時指引了未來發展方向。以往會議通稿一般都在晚上發布，這次罕見地選擇中午發布，體現出政策層面呵護市場的濃濃暖意。針對社會關切的要不要保5.5%增長目標的問題，會議明確要求「努力實現全年經濟社會發展預期目標」，穩定了市場預期，這一表態無疑將對穩定和提振市場預期將起到非常重要的作用。

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針對社會關切的如何進一步發力穩增長的問題，會議提出了涵蓋存量政策和增量政策的一籃子政策措施，政策部署周到細致。存量政策方面，要求要加快落實已經確定的政策。增量政策方面，要求要抓緊謀劃增量政策工具，加大相機調控力度，把握好目標導向下政策的提前量和冗餘度。該行推測增量政策工具屬於財政政策領域，財政政策刺激力度可能進一步加大。

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關於基建政策，會議要求是「要全力擴大國內需求，發揮有效投資的關鍵作用，強化土地、用能、環評等保障，全面加強基礎設施建設」，跟較早前召開的中央財經委會議定調全面加強基礎設施建設，首尾呼應。信達𧬋券表示，面對經濟下行壓力，促消費見效相對較慢，促出口難度較大且作用有限，關鍵還是得靠促投資，基建投資也確實是為數不多的能夠快速見效的抓手之一，推測增量工具也將以基建投資為主要抓手，新一輪基建穩增長已經呼之欲出了。

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記者：林衛