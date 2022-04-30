【巴郡】投資界盛事巴郡股東大會舉行在即 市場最關心咩議題？

一年一度的投資界盛事，2022年度巴郡股東大會將會於周六（30日）舉行，因疫情關係，這是時隔兩年之後再次回歸綫下，重頭戲自然是有股神巴菲特與多年拍擋芒格坐鎮的問答環節。適逢近來投資市場「立立亂」，聯儲局準備縮表，俄烏衝突又沒完沒了，美股大跌，相信不少人寄望從股神口中得以一些啟示。

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

市場關心的議題至少有以下幾項。第一，巴郡持有的巨額現金會如何處理。資料顯示，截至去年底，巴郡的現金及現金等價物超過1,000億美元，會否一如過往繼續回購巴郡股票，提高每股收益，抑或有其他爆冷的用途。

【延伸閱讀】大行點睇：國企改革產生4大利好 滙豐薦吸13隻中資股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

第二，自然是巴菲特的退休問題。早前已有美國養老基金實行「逼宮」，要求解除巴菲特兼位董事長一職，並指巴菲特同時擔任董事長和CEO職位，會弱化了公司治理結構。目前普遍預計格雷格（Greg Abel）會接任CEO，而股神本人何時正式退休也備受關注。第三，Tesla創辦人馬斯克買起Twitter後，揚言下個目標為股神愛股可口可樂，不知是否戲言，相信大家也想聽下巴菲特的評論，他老人家會否贊成這筆收購。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛