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【手機出貨】面對供應鏈及物流挑戰 智能手機出貨連跌3季

股樓投資 14:29 2022/04/30

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據 IDC公布數據顯示，第一季全球智能手機出貨量按年倒退8.9%，連跌三個季度，單季出貨量跌至3.14億部，比2月預測少3.5%。IDC研究總監Nabila Popal表示，第一季出貨量出現下降屬預料之中，皆因市場持續面對供應和物流挑戰，所有地區的消費者情緒，特別是中國的消費者情緒普遍是負面的，圍繞通貨膨脹和經濟不穩定的嚴重擔憂，抑制了消費者的支出。

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

此外，目前零部件和運輸成本的上升，以及最近上海封城，都加劇了已經很困難的局面。同時，俄烏衝突使得該地區的銷情也受到影響。考慮到所有這些不確定因素，今年大多數OEM製造商採取了更加保守的策略。區域上看，中歐和東歐地區在第一季下降了近20%，其中許多市場的前景仍然不確定。

【延伸閱讀】第2季部署：晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份，請按【見下頁

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但從出貨量角度，全球出貨量的最大縮水來自中國和亞太其他地區，它們佔全球所有出貨量將近一半，第一季出貨量合共下降了12.3%。值得注意是，同期供應商的排名沒有太大改變。三星仍處於領先地位，佔23.4%；蘋果以18% 位居第二，而中國的小米、OPPO和vivo分別以12.7%、8.7%和8.1%的市佔率緊接其後。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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記者：林衛

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