  • 25°C
香港時間 : 2022430日 (六) 15:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所388】國泰君安：三大戰略助盈利回升 港交所維持增持評級

股樓投資 15:09 2022/04/30

分享：

分享：

國泰君安點評港交所（00388）最新季績，第一季營業收入、淨利潤分別為46.9億元和26.7億元，按年跌21%及31%。該行下調公司盈利預測， 預計公司今後三年淨利潤為130億元、152億元及175億元，維持目標價480元，對應今年預測市盈率46.9倍，維持「增持」評級。

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

該行認為，受到投資者交投意願和劇烈波動影響，第一季業績全面承壓。 首先， 港股市場交易表現低迷，公司交易和結算有關收入受到全面拖累， 大市日均成交額（ADT）按年下降35%至1,465億元，南向日均成交下降42%至355億元，北向日均成交下降16%至1,059億元人民幣。另外，由於企業赴港上市降溫，電子首次公開招股服務收入減少，導致存管費用收入按年下滑16%。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

不過，伴隨公司三大新戰略落地，港交所長期盈利增速有望企穩回升。公司在企業開放日已經明確打造成為「面向未來的領先市場」，並制定了「連接中國與世界」、「連接現在與未來」、「連接資本與機遇」三大戰略，並配套了具體舉措和實施路線路確保戰略順利落地，「超級聯繫人」的地位將得到進一步鞏固。國泰君安預計，更多企業會將香港作為上市首選，港交所也將推出更多產品種類，互聯互通機制將得到極大拓展，數字化水平全面提升， 未來公司滿足不同客戶多元化需求的能力將穩步加強，推動香港資本市場交投和融資更為活躍，公司盈利增速將有望企穩回升。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
香港交易所（00388） 市盈率 港股 增持

上一篇文章

暫緩追租條例明日生效 保護期至7月底

下一篇文章

【券商點睇】信達：政治局會議指引未來方向 一系列政策呼之欲出？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【姜濤生日】 姜濤23歲生日多個廣告品牌錫到燶 設打卡位贈慶
【姜濤生日】 姜濤23歲生日多個廣告品牌錫到燶 設打卡位贈慶
【虛擬經濟】滙豐與K11 MUSEA舉辦NFT展覽 將送1,000個NFT予滙豐客戶
【虛擬經濟】滙豐與K11 MUSEA舉辦NFT展覽 將送1,000個NFT予滙豐客戶
兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售
兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款