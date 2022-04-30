【港交所388】國泰君安：三大戰略助盈利回升 港交所維持增持評級

國泰君安點評港交所（00388）最新季績，第一季營業收入、淨利潤分別為46.9億元和26.7億元，按年跌21%及31%。該行下調公司盈利預測， 預計公司今後三年淨利潤為130億元、152億元及175億元，維持目標價480元，對應今年預測市盈率46.9倍，維持「增持」評級。

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該行認為，受到投資者交投意願和劇烈波動影響，第一季業績全面承壓。 首先， 港股市場交易表現低迷，公司交易和結算有關收入受到全面拖累， 大市日均成交額（ADT）按年下降35%至1,465億元，南向日均成交下降42%至355億元，北向日均成交下降16%至1,059億元人民幣。另外，由於企業赴港上市降溫，電子首次公開招股服務收入減少，導致存管費用收入按年下滑16%。

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不過，伴隨公司三大新戰略落地，港交所長期盈利增速有望企穩回升。公司在企業開放日已經明確打造成為「面向未來的領先市場」，並制定了「連接中國與世界」、「連接現在與未來」、「連接資本與機遇」三大戰略，並配套了具體舉措和實施路線路確保戰略順利落地，「超級聯繫人」的地位將得到進一步鞏固。國泰君安預計，更多企業會將香港作為上市首選，港交所也將推出更多產品種類，互聯互通機制將得到極大拓展，數字化水平全面提升， 未來公司滿足不同客戶多元化需求的能力將穩步加強，推動香港資本市場交投和融資更為活躍，公司盈利增速將有望企穩回升。

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記者：林衛