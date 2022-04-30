【美股業績】受惠油價飆升 雪佛龍首季盈利創10年高 多賺2.8倍至65億美元

受惠油價上升，美國石油企業雪佛龍（Chevron，美﹕CVX）公布，截至3月底止首季業績，經調整盈利為65億元（美元，下同），按年增逾2.8倍，去年同期獲利17億元，為2012年次季以來最佳表現。

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期內，收入按年升70%至544億元，優於市場預期的479億元。惟每股經調整盈利為3.36元，較市場預期低8仙。績後雪佛龍股價跌逾3%，收報156.67元，今年以來股價累漲逾三成。

由於全球需求上升，雪佛龍考慮投資於發展更多天然氣項目，但集團未有提及具體計劃內容。

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記者：郭秀慧