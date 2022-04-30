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【美股業績】受惠油價飆升 雪佛龍首季盈利創10年高 多賺2.8倍至65億美元

股樓投資 14:21 2022/04/30

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受惠油價上升，美國石油企業雪佛龍（Chevron，美﹕CVX）公布，截至3月底止首季業績，經調整盈利為65億元（美元，下同），按年增逾2.8倍，去年同期獲利17億元，為2012年次季以來最佳表現。

同場加映﹕【溫股知新】 內地傾力救市 做好資產配置

期內，收入按年升70%至544億元，優於市場預期的479億元。惟每股經調整盈利為3.36元，較市場預期低8仙。績後雪佛龍股價跌逾3%，收報156.67元，今年以來股價累漲逾三成。

由於全球需求上升，雪佛龍考慮投資於發展更多天然氣項目，但集團未有提及具體計劃內容。

【招商銀行 3968】 招行行長田惠宇突遭免職 僅指「另有任用」 股價急瀉逾一成【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】 有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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記者：郭秀慧

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雪佛龍（Chevron，美：CVX） 石油 天然氣 美股

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