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【烏克蘭戰爭】烏警告東部戰事持續 或與俄談判破裂

環球政治 13:11 2022/04/30

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俄羅斯早前將戰事重心轉移至烏克蘭東部地區，俄烏兩國已暫停面對面談判接近1個月。烏克蘭警告隨著烏東地區戰事持續，俄烏談判存在破裂的風險。不過俄羅斯指控烏克蘭態度不一致使談判陷入僵局，又批評北約國家阻止俄烏促成和約。

【G20峰會】普京澤連斯基獲邀出席 美反對俄有份 【下一頁】

俄羅斯與烏克蘭自3月29日以來，就一直沒有舉行面對面和談。烏克蘭指控俄軍在撤離首都基輔鄰近地區時作出暴行，但俄方一直否認上述説法，其後雙方僅以視像形式維持對話。

路透社報道指波蘭至今已接收近300萬烏克蘭難民。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周五（29日）接受波蘭媒體訪問，指由於烏克蘭國内民眾對俄軍暴行感到憤怒，他對烏克蘭繼續與俄羅斯談判的前景感到悲觀。

澤連斯基坦言和談結束的風險很高，稱俄軍給烏克蘭民眾留下屠殺平民的印象。

但俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周五接受俄媒訪問時表示，俄羅斯向烏克蘭開戰的部分原因是，憂慮烏克蘭可能加入美國領導的北約（NATO）組織。

拉夫羅夫認為烏克蘭在談判過程中態度不一，稱如果烏克蘭表現誠實，本來可以獲得聯合國安理會國家的安全保證。

他批評烏克蘭每次都想玩遊戲，更聲稱據他所知，烏克蘭接獲美國及英國等國政府的指示，要求不要加快談判進程。

【烏克蘭戰爭】傳德國不再反對歐盟禁運俄油 夠時間搵替代品 【下一頁】

拉夫羅夫指控美國等國家在過去幾年内，沒有採取任何行動阻止烏克蘭的內部衝突，並用武器及軍事訓練武裝烏克蘭軍隊，鼓勵基輔當局採取激進的反俄路線。

他指上述條件讓俄羅斯別無選擇，只能承認頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）獨立建國，並發動軍事行動希望將烏克蘭非軍事化及去納粹化。

拉夫羅夫表示，如果美國等北約國家真的有興趣解決烏克蘭危機，首先應該改變主意停止向基輔提供武器彈藥，又強調俄羅斯仍贊成繼續談判。

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責任編輯：鄭錦玲

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