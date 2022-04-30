【北京疫情】北京堅守「動態清零」 「五一」假期進公共場所 需持核酸陰性證明

北京疫情持續升溫，為防範「五一」假期後疫情擴大，北京市政府規定「五一」期間進入公共場合需提供48小時內核酸檢測陰性證明。

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北京市委宣傳部副部長徐和建指，為落實「動態清零」總方針和「四早」要求，切實防範五一假期疫情傳播風險，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制決定，「五一」假期期間（4月30日至5月4日），市民進入全市各類公共場所，包括郊區的景區、酒店、民宿等，須持48小時內核酸檢測陰性證明。

另外，「五一」假期後，即自5月5日起，於北京市上班、上學的人員須持48小時內核酸檢測陰性證明，才能回公司工作、回校上學。

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記者：郭秀慧