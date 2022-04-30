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【創業兵團】建築設計滲進綠色元素　兼顧社區、商業化發展項目

12:00 2022/04/30

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面對接連不斷的社會問題，本港有3名80後建築設計師早在大學時期萌生創業想法，期望以「設計回應社會議題」，並讓這片「石屎森林」滲進綠色元素。除了香港之外，他們還遠赴不同國際城市實戰，將理念帶到商業化的發展項目。

和建築（mlkk studio）聯合創辦人李昀昊（Kwan Ho）、任曉蘭（Kian）、葉好君（Mavis）分享：

一直期望以設計Social Project（社區項目）為核心，並可以同時將一些改善環境、環保技術等引進世界各地的商業項目中，逐步教育社會公眾，可以甚麼方法促進環境可持續發展。

於是畢業後各自「打工」，累積數年實戰經驗，遂於2016年成立公司。

為了以零成本開業，他們笑言，當時已經建立在家工作文化。大約半年之後，隨着團隊規模陸續擴大，以及接到更多建築設計項目，才開始搬到小型辦公室工作。

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回顧3人均在辭去全職工作後全力投入創業，初期僅以個人儲蓄維持生計，Kwan Ho坦言，在心態上必需要做好準備：

隨時無收入，要面對收入不穩定的情況，當中亦有不少項目是以義務性質進行。

為緬甸山區孤兒 建設音樂學校

作為中小型的建築設計公司，要在本港以至國際市場嶄露頭角，宣揚其發展理念，的確好不容易。他們分享，在2016年曾遠赴緬甸山區景棟籌組興建音樂學校，花了約兩年時間設計、繪圖及製作模型，其後於2018年動工。而全程交通、生活開支等也是自費，還屢次遇到水土不服，經歷日曬雨淋等。

然而他們認為：

這些辛苦，都是必經過程，當中所帶出的社會影響力遠比賺取的收入重要。而且可以帶來不可言喻的滿足感。

該音樂學校不僅讓該鎮一家孤兒院內逾100名孩童寄讀，還在建築物的不同地方預留開放空間，讓附近的村民擺檔經營，維持社區網絡等。早前更於國際權威、有建築界奧斯卡之稱的世界建築節（World Architecture Festival）中獲頒「教育：未來項目」大獎，從全球逾千名建築師或公司報名參與競逐的550個項目中突圍，提升該公司的國際知名度。

國際重可持續 推廣理念更易

隨着近年國際社會愈來愈關注推動綠色建築，藉此達至城市可持續發展，他們指，引入環保技術，似乎已成為建築設計界的Common Language（共通語言）。因此亦讓其更容易推廣理念，推出創新的商業化項目。

該團隊早前分別在肯亞為社企設計活化酒店項目，泰國設計環保建築項目，以及在上海步行街為企業設計環保零售建築等。

Mavis提到，發展這商業化項目的關鍵在於「需要量化到當中影響」，讓企業知道其設計可帶來的實際用途，相應地提高其量化認知。如在推出包含處理廚餘回收項目時，並非單純告訴企業要設置一個廚餘回收箱，而是要指出其後續處理、具體如何執行，以達到目標。

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成立非牟利組織 盼造福居民

由於中小型公司可以發揮的力量有限，他們為了推動更多相關項目，早前更成立了非牟利組織仁建築（hare），盼有助未來進一步開展本港及全球的社區項目。

該公司去年亦分別在北角春秧街開展非牟利社區項目，以及開展發泡膠回收先導項目。其中在北角春秧街開展的先導項目，他們在前期蒐集居民的意見後，決定在春秧街與糖水道交界的空置用地中，開展社區建築活化項目，以木凳環繞着的共享藝術空間，並加入將廚餘轉化成電能的設計元素，以重新規劃及改建社區空間予當地居民。

至於在北角碼頭開展的發泡膠回收先導項目，就是在社區把佔用空間的發泡膠加以壓縮，再進行回收，助減少運輸產生的成本和碳排放。期望藉着創新的建築設計，加強市民對回收活動的動力。

任曉蘭表示，前期工作必須與當區居民共創（Co-create），並且舉辦了社區園藝和綠色生活工作坊，加強社區聯繫及公眾教育。

記者：張寶燕

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