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【匯豐 5】 匯豐主席杜嘉祺： 香港重啟經濟 迎來強勁復甦

股樓投資 13:26 2022/04/30

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匯豐控股（00005）主席杜嘉祺在舉行倫敦股東周年大會後發表聲明，指疫情持續發展帶來極其嚴峻的考驗，香港經歷數月困難時期後重啟經濟及社會，深信香港能夠再次重振旗鼓，強勁復甦。

同場加映﹕【溫股知新】 內地傾力救市 做好資產配置

杜嘉祺指出，內地現正對抗兩年疫情以來的高峰，以致全國各地相繼封城，希望這些地區能夠跟隨香港的步伐，同樣強勁復蘇。他又指，外圍環境正加劇潛在挑戰，意味集團可能面對另一個嚴重經濟衝擊，市場將持續波動。集團正致力推行策略，以提升回報及股東價值，並認為得益已開始體現，有信心未來會繼續顯現。

【國泰 293】 下月起放寬航班「熔斷機制」 國泰逆市升逾4%【見下頁

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匯豐行政總裁祈耀年表示，集團正進行多項退市及收購行動，將大大改善資本配置，令資金更集中於具優勢的領域，正加快亞洲業務發展，預計明年完成出售法國零售銀行業務。他認為，雖然經濟不明朗因素增加，但對業務仍充滿信心，相信現時利率前景改善，有助集團的有機增長，並會嚴格控制成本。

同場加映﹕【青姐話】 有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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記者：郭秀慧

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港股 杜嘉祺 疫情 滙豐控股（00005）

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