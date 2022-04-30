【G20峰會】普京澤連斯基獲邀出席 美反對俄有份

多國因應俄烏戰爭杯葛俄羅斯，而印尼將於今年11月主辦二十國集團（G20）峰會。印尼總統佐科維多多邀請俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基出席，普京已經接受邀請。美國白宮則表明反對普京出席G20峰會。

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美國華盛頓本月舉行G20財長會議，美國與部分盟國財長拒絕出席部分會議，來抵制俄羅斯參加會議。不過印尼被指試圖保持中立立場，周五（29日）表明印尼不會應澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的要求向烏克蘭運送武器，而是提供人道主義援助。

印尼為G20輪任主席國，總統佐科維多多（Joko Widodo）周五於電視演説中表示，他本周分別與普京（Vladimir Putin）及澤連斯基進行電話對話，敦促兩國領袖通過談判結束戰爭。

佐科維多多表示，由於俄烏戰爭對全球經濟產生重大影響，他邀請普京和澤連斯基出席G20峰會，指G20在全球經濟復甦中發揮著催化劑作用。

佐科維多多透露普京已經答應出席11月在印尼峇里島舉行的G20峰會。

澤連斯基證實與佐科維多多通話後，他於周三（27日）獲邀參加G20峰會。澤連斯基感謝佐科維多多的邀請及他對烏克蘭主權和領土完整性的支持，特別是支持聯合國對烏克蘭問題的明確立場。

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但華府周五表明反對俄羅斯參與G20峰會。白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）表示，美國總統拜登（Joe Biden）已公開反對普京出席G20，但歡迎烏方出席。

美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）指美國仍然認為，俄羅斯在參與國際社會或國際機構的問題上，不能像往常一樣。

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責任編輯：鄭錦玲