  • 25°C
香港時間 : 2022430日 (六) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大家樂盈警】 受本港第五波疫情嚴重影響 大家樂發盈警料全年純利跌94% 僅錄2,000萬元

股樓投資 12:16 2022/04/30

分享：

分享：

本地快餐店龍頭之一的大家樂集團（00341）昨日（29日）收市後發盈警，預期截至今年3月底止財政年度錄得股東應佔溢利約2,000萬元，較上個財年3.6億元，按年大跌94.4%。

同場加映﹕【溫股知新】 內地傾力救市 做好資產配置

集團表示，於2021/2022年度首3個季度，香港和內地的業務及溢利均顯著復甦並錄得强勁增長，然而最後一個季度因香港爆發第五波疫情，為集團的營運及業務帶來嚴重影響。由於政府因應疫情實施堂食限制，加上門店因員工染疫間歇性停業，集團於今年2月及3月錄得重大累計門店營業天數及銷售損失。

【港交所 388】 港交所首季少賺31% 投資轉虧1億元 日均成交大減35%【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

另外，集團華南快餐業務亦因3月深圳及珠海疫情實施封城及管制措施而備受打擊，嚴重影響期內集團於該等地區之銷售收入及網絡拓展進程 。

大家樂全年業績預計於6月中旬公布。

同場加映﹕【青姐話】 有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
大家樂（00341） 疫情 盈警 純利 大家樂

下一篇文章

【中國PMI】中央連番出招救經濟有原因 官方製造業PMI見47.4
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售
兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售
【姜濤生日】 姜濤23歲生日多個廣告品牌錫到燶 設打卡位贈慶
【姜濤生日】 姜濤23歲生日多個廣告品牌錫到燶 設打卡位贈慶
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【虛擬經濟】滙豐與K11 MUSEA舉辦NFT展覽 將送1,000個NFT予滙豐客戶
【虛擬經濟】滙豐與K11 MUSEA舉辦NFT展覽 將送1,000個NFT予滙豐客戶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款