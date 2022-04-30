【大家樂盈警】 受本港第五波疫情嚴重影響 大家樂發盈警料全年純利跌94% 僅錄2,000萬元

本地快餐店龍頭之一的大家樂集團（00341）昨日（29日）收市後發盈警，預期截至今年3月底止財政年度錄得股東應佔溢利約2,000萬元，較上個財年3.6億元，按年大跌94.4%。

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集團表示，於2021/2022年度首3個季度，香港和內地的業務及溢利均顯著復甦並錄得强勁增長，然而最後一個季度因香港爆發第五波疫情，為集團的營運及業務帶來嚴重影響。由於政府因應疫情實施堂食限制，加上門店因員工染疫間歇性停業，集團於今年2月及3月錄得重大累計門店營業天數及銷售損失。

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另外，集團華南快餐業務亦因3月深圳及珠海疫情實施封城及管制措施而備受打擊，嚴重影響期內集團於該等地區之銷售收入及網絡拓展進程 。

大家樂全年業績預計於6月中旬公布。

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記者：郭秀慧