▲ 【中國經濟】中國4月製造業PMI跌至47.4 連跌兩個月 4月財新製造業PMI降至46創2年低

內地多地疫情反彈、防疫措施收緊等，繼續拖累製造業活動。中國4月官方製造業PMI錄得47.4，較上月下跌2.1個百分點，大致符合市場預期。另外，中國4月財新中國製造業PMI錄得46，低於3月2.1個百分點，連續第二個月處於收縮區間，為2020年3月以來最低。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，本輪疫情點多、面廣、頻發，部分企業減產停產。生產指數和新訂單指數分別為44.4%和42.6%，比上月下降5.1和6.2個百分點，企業生產明顯下降，市場需求繼續走低。

同時，本月供應商配送時間指數繼續下降，產成品庫存指數升至近年高點，不少企業反映物流運輸困難加大，甚至出現主要原材料和關鍵零部件供應困難、產成品銷售不暢、庫存積壓等情況，上下游相關企業生產經營均受到較大影響。

4月非製造業PMI跌6.5個百分點至41.9

中國4月官方非製造業PMI為41.9，按月跌6.5個百分點，大遜預期。中國4月官方綜合PMI為42.7，較上月跌6.1個百分點，企業生產經營活動放緩，景氣水平繼續回落。

國家統計局又指，4月份製造業生產經營活動預期指數和非製造業業務活動預期指數均保持在景氣區間。隨著疫情得到有效控制和政策效應顯現，企業預期有望逐步得到改善。

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