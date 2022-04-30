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【名家論市】張憶東：等待5月下旬後布局良機 抗疫政策鬆本地股有得博

股樓投資 14:15 2022/04/30

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興業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告指，由於5、6、7月美國聯儲局可能超級鷹派，美債收益率仍有上行空間，壓制市場估值，但香港本地股已經「死豬不怕開水燙」，截至周四（28日），反映本地股的恒生香港35指數的市帳率僅為1倍，處於2008年以來的11.8%分位數水平。

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

他認為，5月下旬之後，特別是6至7月如果海外股市動盪風險加大，但同時香港防疫政策繼續「鬆綁」，經濟活動逐步修復，本地股基本面進一步改善，屆時將是布局良機。對於本地公用事業、消費、出口相關的核心資產，受益於疫情改善、基本面邊際向好，要趁機立足於中期價值而布局高性價比的個股。

【延伸閱讀】大行報告：對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價，請按【見下頁

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至於本地金融股的海外業務將受益於英國、美國等發達國家加息周期，業績得益於息差擴張，此外，較高的股息率以及回購（buyback）預期也在中期為其股價提供安全墊。本港地產股方面，根據興業證券海外地產團隊觀點，港資發展商的發展模式較為成熟，多元化業務培育較早，已經形成較強的貢獻力和較高的收入佔比。財務狀況穩健，派息金額穩定。2021年主要本港地產股的年度現金分紅比例超過50%。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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記者：林衛

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張憶東 港股 市帳率 本港地產股 板塊 恒生香港35

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