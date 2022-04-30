【中國PMI】中央連番出招救經濟有原因 官方製造業PMI見47.4

中央政治局周五（29日）開聲救市，釋放多項利好經濟、行業的訊號，包括加大政策力度實現經濟增長目標、支持平台經濟。另中財委會議日前又提及力谷基建投資，原來眾多刺激政策推出的背後有原因，當前國內經濟十分疲軟，不得不出招挽回市場信心。

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國家統計局於周六（30日）公布，4月中國製造業採購經理指數（PMI）跌至47.4，較上月下降2.1個百分點，連續第2個月處於榮枯綫之下。分析指，疫情在國內擴散和國際地緣政治衝突的影響仍在持續，對物流和就業衝擊較大，原材料價格持續高漲，製造業中上游行業增速回落明顯。

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綜合來看，4月份經濟下行壓力加大，但隨着中國持續壓實疫情防控措施，進一步落實貨運物流保通保暢部署，充分實施能源保供增供舉措，短期因素的影響將逐漸弱化，經濟有較快恢復基礎。

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記者：林衛