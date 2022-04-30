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【美股暴跌】納指創2008年來最差月度表現 科技巨頭跌得有幾慘？

股樓投資 10:18 2022/04/30

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由於通脹及息口上升引發對經濟衰退的憂慮，美國10年期債息曾升至2.9厘水平，令美股和一眾科技股受壓。總結4月，標普500指數累計下跌8.8%，為2020年3月疫情以來的最差月度表現，納指同期挫13.3%，創下2008年10月以來的最大單月跌幅。

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

加息預期不斷升溫，加上季績讓市場跌眼鏡，科技巨頭輪住跌，由贏家變輸家。好像Netflix（NFLX）單在4月大插49.2%，Nvidia（NVDA）下跌32%，PayPal（PYPL）挫24%。

【延伸閱讀】第五波疫情：疫情降溫 花旗推薦8隻重啟經濟受惠股，請按【見下頁

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其中，最新鮮滾熱的亞馬遜（AMZN）周五（29日）暴瀉14.1%，創2006年7月以來的最大單日跌幅，股價跌至2020年6月以來的低點。該公司日前公布上季財報，錄得7年來的首次虧損，期內損38億美元，收入增速7%，創20年以來的最慢增速，公司預計第二季收入區間為1,160億至1,210億美元，收入指引不及分析師預期。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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記者：林衛

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網飛（Netflix，美：NFLX） PayPal（美：PYPL） 輝達（Nvidia，美：NVDA） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 美股 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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