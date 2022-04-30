【內房危機】多間內房物管再延發經審核業績　羅兵咸永道辭任富力及世茂服務核數師

▲ 多間內房物管再延發經審核業績 羅兵咸永道辭任富力及世茂服務核數師

多隻內房股延遲發布全年業績，雖然部份股份在3月底前刊發未經審核業績避過停牌，但受累內地疫情持續、與核數師無法達成共識等多個因素，富力 （02777） 、龍光 （03380） 、奧園 （03883） ，以及物管股佳兆業美好 （02168） 及世茂服務 （00873） 無發於4月底發布2021年經審核業績，需再延遲。另外，羅兵咸永道再辭任富力及世茂服務核數師一職，致同亦辭任為佳兆業美好的核數師。

富力：羅兵咸辭任核數師 無法於4月底發經審核業績

富力地產 （02777） 宣布，羅兵咸永道已辭任公司核數師，自2022年4月29日起生效，並已決議建議委任立信德豪為新任核數師。

羅兵咸永道於辭任函指，尚未取得有必要審計程序的資料：若干銀行詢證函和其他審計詢證函的回函、集團就確認其部分已落成待售物業及發展中物業於2021年12月31日的可變現淨值減值的計算支持資料，及遞延所得稅資產確認基準的進一步解釋等；以及集團借款及其他帶息負債的合同履行情況，及再融資安排的進一步資料，以及2022年起不少於12個月的現金流量預測的進一步資料。公司認為相關事宜主要因新冠疫情導致延遲取得資料。

由於新冠疫情的影響限制了集團及時收集羅兵咸永道要求以讓彼等可按時完成餘下審核程序的必要資料及文件的能力，加上更換核數師，故董事會預期無法於4月30日或之前刊發2021年經審核全年業績，並於財政年度結束的四個月內向股東寄發2021年年度報告。董事會亦預期本公司於財政年度結束後六個月內於股東週年大會向股東提交公司年度財務報表。

龍光：經審核全年業績延至5月12日或之前刊發

龍光集團 （03380） 表示，從核數師獲悉， 自2022年3月以來，內地近期爆發疫情，導致審計進度延遲。因此，核數師已知會公司，彼等將需要約額外兩週時間完成審計。有鑑於此，公司預計經審核全年業績將於2022年5月12日或之前刊發，及2021年度年報預期將於2022年5月30日或之前刊發。

奧園：無法於周六寄發2021年度業績報告

中國奧園 （03883） 表示，鑒於核數師仍在編製2021年度業績及根據當前可獲得資料，2021年度業績尚未最終定稿以供刊發，料無法於4月30日或之前寄發2021年度報告。

佳兆業美好：致同辭任核數師 料6月中發經審核業績

佳兆業美好 （02168） 宣布，公司尚未能夠與致同就雙方接受的時間表達成協定，以就2021年年度業績完成審核。董事會認為，委聘另一名外聘核數師並在切實可行的情況下盡快完成審核符合公司及股東的最佳利益。致同已辭任公司核數師，自2022年4月29日起生效，而公司已議決委任開元信德為公司核數師。

公司又指，假設中國的新冠病毒情況不會進一步惡化及施加更嚴厲措施對抗疫情，公司預計新任核數師需約6至8星期可完成審核程序，預計6月中旬刊發2021年度經審核業績。

世茂服務：羅兵咸辭任核數師 料6月底前發經審核全年業績

世茂服務 （00873） 宣布，羅兵咸應公司之建議已辭任公司核數師，自2022年4月28日起生效，並已議決委任大華馬施雲為新核數師。另外，假設中國疫情的情況無進一步惡化，及無採取進一步的嚴厲措施以對抗疫情，公司估計到任的核數師將需要六至八個星期才能完成審計過程，預計2021年度經審核全年業績將於2022年6月底前刊發。

羅兵咸在辭任函中指出，集團開發的若干新業務在其管理賬目就集團收入確認與比較於2022年 3月31日發佈的集團未經審核全年業績的調整，金額約為9.23億元人民幣的資料；以及疫情爆發導致公司位於上海的總部辦公大樓被防疫封控及參與準備程序的集團部份員工正處於防疫隔離期，公司未能提供羅兵咸所要求的所有資料。因此，羅兵咸未能確定額外審核工作或 承諾一個完成審核的明確時間表。

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