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【業績｜教育股】辰林教育中期虧損3583萬元人民幣　涉投資內房股新力控股損手

股市 00:18 2022/04/30

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辰林教育虧損3583萬元人民幣，涉及內房股新力控股投資。

江西民辦教育供應商辰林教育 （01593） 公佈截止2月28日中期業績，收入2.87億元（人民幣，下同），按年增49.6%，股東應佔虧損3583萬元人民幣，去年同期錄純利4454.3萬元。

期內虧損涉及於內房股新力控股 （02103） 之金融資產公平值虧損3739萬元，該股自去年9月起停牌至今。另外，期內虧損亦涉及辰林教育融資成本之利息開支。集團解釋，融資成本增加，主要是由於因建設貴州學院及江西應用科技學院的學校樓宇及設施而產生有關融資租賃的利息開支，以及貴州學院政府補助產生的利息開支。

辰林教育指出，內地推行職業教育法，為集團帶來不確定性。

辰林教育共設4所院校，江西應用科技學院、技師學院、貴州學院，育人高級中學，提供中學，職業，專科，本科課程。

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