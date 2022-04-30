【業績｜教育股】辰林教育中期虧損3583萬元人民幣　涉投資內房股新力控股損手

上一篇文章
【電動巴士】本港首架電動雙層巴士快將投入服務 續航距離逾200公里
江西民辦教育供應商辰林教育 （01593） 公佈截止2月28日中期業績，收入2.87億元（人民幣，下同），按年增49.6%，股東應佔虧損3583萬元人民幣，去年同期錄純利4454.3萬元。
期內虧損涉及於內房股新力控股 （02103） 之金融資產公平值虧損3739萬元，該股自去年9月起停牌至今。另外，期內虧損亦涉及辰林教育融資成本之利息開支。集團解釋，融資成本增加，主要是由於因建設貴州學院及江西應用科技學院的學校樓宇及設施而產生有關融資租賃的利息開支，以及貴州學院政府補助產生的利息開支。
辰林教育指出，內地推行職業教育法，為集團帶來不確定性。
辰林教育共設4所院校，江西應用科技學院、技師學院、貴州學院，育人高級中學，提供中學，職業，專科，本科課程。
相關文章：
【業績｜教育股】希望教育插近7%破底 中期經調整淨利潤倒退17%至4.53億元人幣、今年度年春季招生再創新高
【業績｜教育股】新東方第三季虧損1億美元 研拓新商機、今低開逾半成
【業績｜教育股】中滙集團中期經調整淨利潤升32% 收入升48%至8.2億元人民幣