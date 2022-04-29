  • 27°C
香港時間 : 2022430日 (六) 00:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【REITs】春泉產業信託斥16億人幣收購惠州商場「華貿天地」68% 權益

股市 23:18 2022/04/29

分享：

分享：

【REITs】春泉產業信託斥16億人幣收購惠州高端商場「華貿天地」68% 權益

春泉產業信託 （01426） 宣布將斥資16.37億元（人民幣，下同）收購於惠州高端購物商場「華貿天地」68%權益。

春泉產業信託行政總裁及執行董事梁國豪稱，收購華貿天地符合春泉產業信託投資於有助提高收益率、產生收入及具備長遠增長潛力房地產項目的策略。

春泉產業信託：料可為股東提供每單位12.9%的分派遞增

梁國豪預計，收購完成後，春泉產業信託去年度的每個基金單位的備考分派將增加 12.9%，收購華貿天地後春泉產業信託的資產將拓展至大灣區，與現有的資產相輔相成，使物業組合更多元化。

梁國豪稱，春泉產業信託會與Huamao Property達成戰略關係，有信心華貿天地繼續及發展增長。

去年底華貿天地出租率約96.3

去年華貿天地商品總值在惠州購物商場中排名第一，2018至2021年間，華貿天地的平均月租複合年均增長率約為7.8%，去年底止華貿天地出租率約96.3%，高過惠州購物商場約80%的平均出租率。

春泉產業信託稱，華貿天地約 83.6%的可出租總面積以「定額租金」或「定額租金╱營業額租金中的較高者」的條款出租，在經濟低迷情況下提供合理的收入緩衝，並在經濟好景的年份通過追蹤租戶的銷售情況提供增長潛力。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

相關文章：

【REITs】陽光房地產物業組合續租租金維持負增長　整體現行租金降至45.8元

【Reits】順豐房託首季出租率將升至97.3%　CEO：正與順豐洽商數個收購項目

港股 商場 REITS 春泉產業信託（01426） 惠州 大灣區

上一篇文章

【TSLA】馬斯克三日累沽85億美元Tesla股份　與吞併Twitter資金尚有差距、「今日後無意再售Tesla」　股價現升逾3%

下一篇文章

【業績︱內銀股】民行按年少賺約7%　受累優化客群結構及減費讓利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【美股市況】道指曾挫逾400點、納指跌1.5%　亞馬遜績後跌逾一成（不斷更新）
【美股市況】道指曾挫逾400點、納指跌1.5%　亞馬遜績後跌逾一成（不斷更新）
【科技股反彈】488億資金買升ATMJ、阿里巴巴尾市發力升16%　中美審計合作傳進展
【科技股反彈】488億資金買升ATMJ、阿里巴巴尾市發力升16%　中美審計合作傳進展
【恒指夜期+ADR】阿里美股撲90港元關 夜期僅跌62點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股撲90港元關 夜期僅跌62點（不斷更新）
【開市9點半】平保、「工農中建」季績放榜　美元強、日圓兌港元跌穿6算
【開市9點半】平保、「工農中建」季績放榜　美元強、日圓兌港元跌穿6算
【恒指夜期+ADR】夜期跌76點　京東阿里美股較港股回吐（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌76點　京東阿里美股較港股回吐（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款