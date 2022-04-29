【REITs】春泉產業信託斥16億人幣收購惠州商場「華貿天地」68% 權益

▲ 【REITs】春泉產業信託斥16億人幣收購惠州高端商場「華貿天地」68% 權益

春泉產業信託 （01426） 宣布將斥資16.37億元（人民幣，下同）收購於惠州高端購物商場「華貿天地」68%權益。

春泉產業信託行政總裁及執行董事梁國豪稱，收購華貿天地符合春泉產業信託投資於有助提高收益率、產生收入及具備長遠增長潛力房地產項目的策略。

春泉產業信託：料可為股東提供每單位12.9%的分派遞增

梁國豪預計，收購完成後，春泉產業信託去年度的每個基金單位的備考分派將增加 12.9%，收購華貿天地後春泉產業信託的資產將拓展至大灣區，與現有的資產相輔相成，使物業組合更多元化。

梁國豪稱，春泉產業信託會與Huamao Property達成戰略關係，有信心華貿天地繼續及發展增長。

去年底華貿天地出租率約96.3

去年華貿天地商品總值在惠州購物商場中排名第一，2018至2021年間，華貿天地的平均月租複合年均增長率約為7.8%，去年底止華貿天地出租率約96.3%，高過惠州購物商場約80%的平均出租率。

春泉產業信託稱，華貿天地約 83.6%的可出租總面積以「定額租金」或「定額租金╱營業額租金中的較高者」的條款出租，在經濟低迷情況下提供合理的收入緩衝，並在經濟好景的年份通過追蹤租戶的銷售情況提供增長潛力。

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