【業績︱內銀股】民行按年少賺約7%　受累優化客群結構及減費讓利

▲ 民行按年少賺約7%，受累優化客群結構及減費讓利。

民行 （01988） 公佈首季業績，期內純利137.24億元，按年下降6.94%；營業收入366.34億元，按年跌14.95%。

其中，利息淨收入275.47億元，按年減少18.71%，手續費及佣金淨收入則有54.52億元，按年倒退21.2%。投資收益31.99億元，按年增加156%。

民行解釋，營業收入下降，主要是由於該行進一步優化客群結構，降低信用風險，加大對優質客戶的信貸投放；繼續落實減費讓利政策，提升對實體經濟的支持力度。期內發放貸款和墊款平均收益率按年下降，導致貸款利息收入按年減少40.40億元。

內房投資減少18.8%

民行又稱，持續優化投資結構，加強對經濟社會發展的綜合金融服務能力；截至首季末，境內投資中投向房地產領域的業務餘額比上年同期末下降18.78%，期內金融投資平均收益率按年下降，導致投資利息收入按年跌14.04億元。

另外，受資本市場及保險政策等因素影響，該行代理基金業務和代理躉交保險等業務規模下降，導致代理業務收入按年減少9.47億元。

該行期內核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為9.01%、10.64%和13.40%，分別比上年末下降0.03、0.09、0.24個百分點。

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