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【滙豐控股5】傳平保支持滙豐 分拆亞洲業務上市

股樓投資 23:41 2022/04/29

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繼早前有股東建議滙豐控股 (00005)分拆亞洲業務上市後，外電報道，持有滙豐約8%股權的大股東中國平安(02318)，也支持滙豐分拆業務以反映價值，並已把有關意見和滙豐商討。滙豐和平保對傳聞未予置評。至11時，滙豐美國上市預託證券報31.43美元，上升1.4%。

北控水務擬19億元 全購北控城市資源   詳情請看【下一頁

本周初，有股東提議滙豐把業務分拆，該股東指出，管理層未能執行公司戰略，特別是成本方面，即達成營收目標。投資者基本上因政治風險而放棄全球銀行模式，所以他們將不會買入滙豐。他們支援管理層尋求辦法釋放亞洲業務價值，有業務分拆、分拆上市等各種選擇。

大和料港股估值續低 推薦14隻首選股份  詳情請看【下一頁

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滙豐財務總監邵偉信在集團近日宣布首季業績時曾表示，集團並沒有就分拆亞洲業務一事進行考慮。

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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