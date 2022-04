【玄人‧峰語@iM網欄】預測前程離不開人性 睇餸食飯方是相命之道

跟客人算命時,我總會加一句風險聲明:即使你當我神算也好,最多也只可信7成,當中有3成的要保留,要衡量自己的條件。究其原因,幾相熟的客人都好,他也不會將他的所有的底蘊和盤托出,所面對的主觀及客觀條件我不會完全知情,所以他作任何決策時,也要因應自己的實際條件去決定。

我記得讀大學時,有一科目名為consumer behavior (客戶行為學),其中有一個學理是當人們作出一個買賣決定時,往往與他心目中最想要的往往是不一致的,而在學理上就是attitude towards object (對物品的取態)跟attitude towards situation (對環境選物品的取態)可以是完全是兩碼子的事。舉例而言,假設現在有四部車在我面前:TESLA,豐田,BENZ,法拉里,如果純以車的個體(品牌、價值),大家可能會選有法拉里。問題是,當真的要落手下單時,每個人作出的選擇就不同了。原因是每個人面對的客觀條件的限制不一,有的受支出預算限制,買不起法拉里;有的受家中成員人數限制,不能買跑車;有的可能少數怕長計(入油錢),倒不如買部TESLA;有的可能怕日後維修問題,倒不如買部日本豐田代步(日本車問題的確是少很多的)。從上述例子,不難發現面當人面對一件事情的好惡,與實際落決定時是可以是兩碼子的事。

雖然我是算命人,助人預測前程離不開對命盤,但也不能脫離人性的一面,因為每人手中的籌碼不同,下注的方法也不同。我記得3年前,有個做生意的友人聽了一個師傅的一句批言,你未來行十年大運,瞓身及放膽去盡做,但每個人對這些批言的理解不同,友人聽了之後盡押家檔去將生意谷大及槓桿投資,結果,去到今天就一舖收檔了。在此,先不論那師傅的批言準確與否,問題是在於命主本身沒有衡量自己的客觀條件,要做了出超出自己能力範圍的事情,結果就是尾大不掉。

我在此專欄已提過多次,過去20年八運時的容易搵錢的時間會過去的,所以大家亦不應以過去的經驗去活在即將進入的九運,因為我們正正就是面對上述attitude towards situation 的轉變,尤其是這幾年世運交接,常理已不再時常理。換轉另一角度去看,其實過去20年的暴富情況,不是應有的常態,只是適逢其會八運是一個超級大財運,金融海嘯後催生了一個量化寬鬆年代,才有過去的黃金十年,現在反而是回歸常態的一個過程。

我們每個人面對的條件、資源不一,即使是算命師,也只是看圖索驥,但實戰時也要看命主的智慧及造化。所以、純聽師傅批言而不加思索就是迷信,反之,聽了批言再加自己思考,才可兼收並蓄,方是算命的真正意義。

羅奇峰,理工大學市場學系一級榮譽畢業生,研習玄學十數寒暑,主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆,亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓,與大眾分享玄學心得。

