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【玄人‧峰語@iM網欄】預測前程離不開人性 睇餸食飯方是相命之道

名人薈萃 09:01 2022/04/30

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跟客人算命時，我總會加一句風險聲明:即使你當我神算也好，最多也只可信7成，當中有3成的要保留，要衡量自己的條件。究其原因，幾相熟的客人都好，他也不會將他的所有的底蘊和盤托出，所面對的主觀及客觀條件我不會完全知情，所以他作任何決策時，也要因應自己的實際條件去決定。

我記得讀大學時，有一科目名為consumer behavior (客戶行為學)，其中有一個學理是當人們作出一個買賣決定時，往往與他心目中最想要的往往是不一致的，而在學理上就是attitude towards object (對物品的取態)跟attitude towards situation (對環境選物品的取態)可以是完全是兩碼子的事。舉例而言，假設現在有四部車在我面前：TESLA，豐田，BENZ，法拉里，如果純以車的個體(品牌、價值)，大家可能會選有法拉里。問題是，當真的要落手下單時，每個人作出的選擇就不同了。原因是每個人面對的客觀條件的限制不一，有的受支出預算限制，買不起法拉里；有的受家中成員人數限制，不能買跑車；有的可能少數怕長計(入油錢)，倒不如買部TESLA；有的可能怕日後維修問題，倒不如買部日本豐田代步(日本車問題的確是少很多的)。從上述例子，不難發現面當人面對一件事情的好惡，與實際落決定時是可以是兩碼子的事。

 

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

雖然我是算命人，助人預測前程離不開對命盤，但也不能脫離人性的一面，因為每人手中的籌碼不同，下注的方法也不同。我記得3年前，有個做生意的友人聽了一個師傅的一句批言，你未來行十年大運，瞓身及放膽去盡做，但每個人對這些批言的理解不同，友人聽了之後盡押家檔去將生意谷大及槓桿投資，結果，去到今天就一舖收檔了。在此，先不論那師傅的批言準確與否，問題是在於命主本身沒有衡量自己的客觀條件，要做了出超出自己能力範圍的事情，結果就是尾大不掉。

我在此專欄已提過多次，過去20年八運時的容易搵錢的時間會過去的，所以大家亦不應以過去的經驗去活在即將進入的九運，因為我們正正就是面對上述attitude towards situation 的轉變，尤其是這幾年世運交接，常理已不再時常理。換轉另一角度去看，其實過去20年的暴富情況，不是應有的常態，只是適逢其會八運是一個超級大財運，金融海嘯後催生了一個量化寬鬆年代，才有過去的黃金十年，現在反而是回歸常態的一個過程。

我們每個人面對的條件、資源不一，即使是算命師，也只是看圖索驥，但實戰時也要看命主的智慧及造化。所以、純聽師傅批言而不加思索就是迷信，反之，聽了批言再加自己思考，才可兼收並蓄，方是算命的真正意義。

 

同場加映︰【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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