【姜濤生日】 姜濤23歲生日多個廣告品牌錫到燶 設打卡位贈慶

4月30日是人氣王姜濤的23歲生日，一年一度的大日子，姜糖們早已悉心設置，自４月初開始，繼姜濤叮叮，在銅鑼灣各處亦開始出現不同的應援打卡位。姜濤愈來愈受歡迎，粉絲早已衝出亞洲，今年生日除了打造姜濤灣（姜濤灣），更在全球多地應援，祝賀姜濤生日的燈箱、大型屏幕遍及英國、美國、日本等多個國家。

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當然，貴為人氣王就不單止受粉絲歡迎，由於姜濤的謙虛有禮，處處都為別人著想，曾經合作過的人都對他有讚無彈，同時亦深得廣告客戶愛錫，即使隨着人氣飆升，身價攀升，依然獲各大品牌爭想搶着聘為代言人。

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姜濤生日，今年各個廣告客戶齊齊為他賀壽，先說近期新代言的Darlie 好來牙膏，一條以姜濤自身故事出發的廣告片已感動了萬千姜糖，而令大家更喜出望外的，是Darlie 刻意於4月29日，姜濤生日前一天在銅鑼灣Sogo外牆大屏幕播放廣告，為粉絲們提供多一個打卡點，亦令姜濤於銅鑼灣地標出現，是名符其實的姜濤灣。

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其次，相信過去一段時間大家在地鐵站都會見到由姜濤代言的益生菌大型廣告燈箱，尤其在銅鑼灣地鐡站內，一排多個燈箱都是姜濤廣告，場景壯觀，商戶更在ＩＧ帖文說：「仁丹王子 地鐵廣告應援慶生」，還特別延長姜濤Code，讓消費者購物繼續享額外９折。

此外，還有同樣曾點名力讚姜濤的KKDay，於銅鑼灣Fashion Walk戶外大電視播放姜濤廣告，更舉行一個「KEUNG0430 全民慶生 打卡換海報」活動。

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打卡熱點一個接一個，廣告客戶和粉絲對姜濤的愛亦源源不絕，若時光倒流早幾年，誰會料到一位歌手的生日，會變作城中大事？無論你喜歡不喜歡姜濤，他的確是近年的一位耀眼新星，在香港受關注度極高的人物。

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記者：張以正