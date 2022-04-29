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【業績｜航運股】中遠海控首季多賺78.7%至276億人幣　同系中遠海發純利增66.2%、中遠海港多賺2.6%　中速海能少賺97%

股市 22:31 2022/04/29

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【業績｜航運股】中遠海控首季多賺78.7%至276億人幣　同系中遠海發增66.2%、中遠海港微升2.6%　中速海能少賺97%

供應鏈瓶頸未解決，航運股首季繼續造好，中遠系公佈業績，中遠海控 （01919） 公佈首季收入1055.30億元人民幣，按年增62.75%；淨利潤276.17億元人民幣，按年增78.73%；每股收益1.72元人民幣。

中遠海控稱，集裝箱航運業務單箱收入按年大幅提升，碼頭業務效益穩定增長，帶動中遠海控首季利潤。首季航線收入約992.99億元，按年增63，56%。

中遠海控：供應鏈瓶頸問題依舊存在 經營效益大幅增長

中遠海控表示，首季全球疫情持續反覆，供應鏈瓶頸問題依舊存在，主幹航線運價基本穩定，集團通過穩運力、保供箱、提服務等措施保障全球運輸服務，經營效益與上年同期相比大幅增長。

中遠海發營收增4.2% 純利增66.2%

中遠海控首季貨運量616.17萬標準箱，按年跌9.17%，當中內地航線跌15.57%至106.49萬標準箱。

中遠海發 （02866） 發公告指，首季營收61.92億元人民幣，按年增4.2%；純利約13.77億元人民幣，按年增66.21%；每股收益0.1031元人民幣。

中遠海運港口純利增2.6% 權益吞吐量升6.1%

同系中遠海運港口 （01199） 收入約3.30億美元（約25.72億港元），按年增24.2%；純利7490萬美元（約5.84億港元），按年增2.6%。

中遠海運港口首季總吞吐量按年上升0.3%至3029.16萬標準箱；權益吞吐量按年上升6.1%至 985.91萬標準箱。

中遠海運港口：碼頭運營注重提質增效 中速海能首季少賺97%

中遠海運港口稱，今年初新冠肺炎疫情仍然嚴峻，為全球經濟復甦帶來不確定因素，集團繼續深化精益運營戰略，在碼頭運營管理中注重提質增效以及控制成本，保持穩健的財務狀況。

中速海能 （01138） 收入增13.02%至34.78億元人民幣，純利2502.79萬元，按年跌97.2%。中速海能解釋，期內政府補助減少，影響利潤表現。

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港股 中遠海控（01919） 中遠海發（02866） 中遠海運港口（01199）

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