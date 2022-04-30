【有盈退休】曾智華：慘被蠱惑「雷蛇」放血

股市，從來是個鱷魚潭。既然有錢地方就有騙子。股市之內，當然滿布蠱蠱惑惑的騙棍。這個，任何成熟投資者，必知。正所謂「水清則無魚」，個別投資者也喜歡與大鱷們鬥智鬥耐性。

筆者買股票，一向鍾情於傳統老字號公用股，一持有就是天長地久，永不言棄。當中佼佼者為中電（00002），在個人投資倉中乃重中之重，每年派4次息，平均4厘，足以提供基本生活費至上天堂的一天。故此，筆者很安心，晚晚睡得安寧。不過，人總有心魔，筆者也有。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

若長期只持有幾隻鐵股不買不賣，會有點悶。故此，就在個人流動財富方面，撥出十分一「考眼光」，遇到認為有前景的新公司，就試買其股票，看看中或不中。

在眾多新股中，看上雷蛇（01337），因受其朝氣勃勃的形象吸引。大股東陳民亮年青、活力、有型，出鏡推廣公司大計，描述前景，十分吸引。事實上，此集團為電競用品的大龍頭。電競乃全球年青人的最潮玩意，論生意潛質，理應深不可測。於是，筆者罕有地遞表格以IPO定價3.88元抽新股。然後，見開

市即爆升，再追入幾手，對此股充滿期望。豈料，老貓燒鬚，完全跌眼鏡！

此股上市一年，股價不停插水。最離譜是，到2020年4月，跌破1元！筆者再詳細分析其業績，覺得沒理由跌得那麼多。於是，加碼買入！終於，大半年後， 升上3.3元！

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

明顯，走勢愈來愈好，結果公司宣布開始賺錢之際，嘩！竟然可以這樣子！大股東突然提出私有化，作價2.82元。你說是否「撳住搶」？上市時才定價3.88元，幾年後，見到前景秀麗開始賺大錢，竟出個「賤價」私有化？真真「奸到出汁」！股市鱷魚潭遊戲正是如此，雷蛇大股東「部署得宜」，給他取得足夠票數混過股東大會，再過法院，宣布私有化成功！這次，筆者沒有睇錯公司，只恨沒有帶眼識人，結果慘被放血，虧本了！

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍