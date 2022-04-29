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【分拆滙豐】HSBC滙豐大股東平保據報支持滙豐分拆亞洲業務獨立上市　滙豐ADR升1.5%

股市 22:41 2022/04/29

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【分拆滙豐】HSBC滙豐大股東平保據報支持滙豐分拆亞洲業務獨立上市

HSBC滙豐 （00005） 早前有匿名股東建議滙豐考慮一分為二，讓亞洲業務獨立上市。據外電引述消息指，滙豐大股東平保 （02318） 支持滙豐分拆，以為股東創造價值。平保據報支持滙豐拆骨，刺激滙豐ADR較港股收市升1.5%，折算報49.28港元。

報道指，平保已與滙豐商討，將滙豐亞洲業務分拆的想法，並將其在港獨立上市，平保相信分拆滙豐亞洲業務的建議，可獲得廣泛投資者的支持。平安發言人向本報表示「沒有評論」。滙豐發言人則未有回應。

平保持有滙豐約8%股權

截至去年底，平保持有滙豐約8%股權，為滙豐最大股東。

滙豐匿名股東指「試圖服務全世界行不通」【下一頁】

滙豐首季列賬基準除稅前利潤達41.66億元美元，按年跌28%，其中亞洲地區利潤28.04億美元，佔集團除稅前利潤67%，仍是對集團盈利貢獻最大地區。

滙豐周二（26日）公布業績前，有匿名股東向倫敦、香港傳媒發表訴求，認為滙豐應分拆為兩個集團，有助消除其政治風險並釋放集團的亞洲業務價值。該名股東指，試圖服務所有地區和所有客戶的全球銀行既行不通，也不可持續，希望滙豐管理層能夠考慮集團分拆或亞洲業務分拆的選項。

相關文章：【HSBC滙豐業績】滙豐亞洲區除稅前利潤跌近三成仍佔集團67%　投資氣氛淡靜及關分行累財富管理及個人銀行業務利潤

相關文章：【HSBC滙豐業績】滙豐首季預期信貸損失錄6億美元提撥　內房相關提撥2億美元

 

港股 中國平安（02318） 滙豐控股（00005）

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