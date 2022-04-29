【分拆滙豐】滙豐大股東平保據報支持分拆亞洲業務獨立上市

早前有HSBC滙豐 （00005） 匿名股東在倫敦、香港齊發功，建議滙豐考慮一分為二，讓亞洲業務獨立上市。據外電引述消息指，滙豐大股東平保 （02318） 支持分拆，以為股東創造價值。

據指，平保已與滙豐商討亞洲業務分拆的想法，並將其在港獨立上市。股東相信分拆廣泛投資者支持。報道指，平保及滙豐的發言人未有回應。

截至去年底，平保持有滙豐約8%股權，為滙豐最大股東。

滙豐首季列賬基準除稅前利潤達41.66億元美元，按年跌28%，其中亞洲地區利潤28.04億美元，佔集團除稅前利潤67%，仍是對集團盈利貢獻最大地區。

滙豐公布業績前，有匿名股東向倫敦、香港傳媒發表訴求，認為滙豐分拆為兩個集團，有助消除其政治風險並釋放集團的亞洲業務價值。該名股東指，試圖服務所有地區和所有客戶的全球銀行既行不通，也不可持續，希望滙豐管理層能夠考慮集團分拆或亞洲業務分拆的選項。

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