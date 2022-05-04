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【雲端應用】拆解數碼轉型至雲端遷移之兩大弊病

科技 09:00 2022/05/04

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疫情和業務停擺不但促進企業數碼轉型，亦加快他們把業務營運與流程遷移到雲端的步伐，但在過程中，企業往往出現共同的疏忽。在我們與客戶合作的經驗中，發現企業經常犯了兩個弊病，阻礙了他們的轉型規劃。

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弊病一：未有宏觀考慮轉型影響範疇
部分企業在決定雲端遷移時，只會制訂零散且互不相干的 IT 項目，沒有宏觀地考慮其整體營運和未來策略。

其實，企業應該看得更遠，雲端遷移往往不只局限於搬遷數碼流程或工作負載。如要邁向成為智慧型企業，他們應視之為「業務轉型」的挑戰，包括重新評估業務模式、重塑企業思維、學習不同技能，更要提高所有員工的決心，為必要的變革管理做好準備。

要克服流程優化，以及隨之而來圍繞變革管理和後續培訓的挑戰，企業須做好全面的準備，例如提供行政支援等。

有些企業亦因選擇應用程式，以及管理雲端基礎設施、超大規模運算和系統整合商等一系列管轄上的困難而卻步，唯以客戶為首要考慮的服務。

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弊病二：轉型過於急進或保守
我們跟香港的企業交流時，通常發現兩大類別：一類往往過於雄心勃勃，試圖在很短的時間內把所有業務轉型；而另一類則過於保守，以零碎的項目慢慢改變營運模式。

無論是內部獨自營運還是與可靠的技術提供商合作，企業都應分析其當前的基礎設施，訂立實際的行業基準，以適當的速度部署正確的解決方案，並根據合適的指標監控與生態系統夥伴合作。

這種轉型可降低總擁有成本、提升財務績效、系統／流程效率的改進，達至全面的數碼轉型。此外，為了解決程序上的差距並改進相應的關鍵績效指標，企業宜以行業基準作針對性和實際的比較。

企業應與其技術供應商合作，達成以下三項成果：第一在基礎建設方面，建立安全可靠的連接以支援網絡和流動存取至為關鍵；第二在保障雲端轉型的過程中，採用成熟工具，支援準確無誤的數據轉換、定制的優化方式及以及傳統在地系統的無縫整合亦是同等重要；第三，該些技術應促進遷移項目更具拓展延伸的能力，能夠訂制特定功能，以及支援往後的創新。 

簡而言之，雲端遷移是一項綜合全面的企業活動，幾乎影響所有營運流程，故此技術合作夥伴還應擁有充分的行業經驗、強大的雲端建設團隊，以及解決安全和合規問題的實際知識。他們亦應能夠利用全球的成功客戶作為參考，為公司提供指導和意見。

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撰文 : 夏瑞嬅 SAP 香港總經理

欄名 : Smart World

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