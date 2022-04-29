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【可持續發展】聯交所推全新董事會多元化資料庫、提升信息透明度　並於ESG ACADEMY增設欄目

股市 21:51 2022/04/29

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【可持續發展】聯交所推全新董事會多元化資料庫、提升信息透明度　並於ESG ACADEMY增設欄目

聯交所推出全新的董事會多元化資料庫，由於 《上市規則》今年新增規定，不再接受發行人董事會只有單一性別的成員，故是次推出的資料庫「聚焦董事會多元化及包容性」旨在提升有關董事會多元化的信息透明度，讓投資者及持份者知悉發行人在實踐董事會多元化的政策與方針。

發行人董事會成員年齡、性別及在任時間等的資料將集中於這平台。發行人、投資者及持份者可揀選行業後，將個別公司與其同業的表現作對照評估。

交所與廣州碳交所簽訂合作備忘錄　尋碳市場機會【下一頁】

港交所 （00388） 上市主管陳翊庭表示，港交所一直致力帶領並推動發行人達至董事會多元化和卓越的ESG水平，協助提升香港作為亞洲領先的企業管治和ESG中心，相信這些新舉措將有助進一步加強董事會多元化和 ESG 實踐，與今年生效的經修訂的《企業管治守則》和相關規則相輔相成。

ESG Academy再新增「實踐ESG」一欄

另外，聯交所的ESG Academy再新增「實踐ESG」一欄，是聯交所持續向市場提供及時、相關和實用的指導和信息的工作一部分，新欄目載有聯交所的最新ESG監管重點，並提供表現出色、值得效法的發行人ESG實踐範例。

聯交所會繼續檢討其ESG框架，當中尤其著重董事會管治和氣候相關披露的建議以及採納由國際財務報告準則基金會轄下國際可持續發展準則理事會制定的新準則作出有關匯報，將適時向市場提供進一步指引。

相關文章：【可持續發展】彭博：港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺已離職　上任僅20個月

相關文章：【可持續發展】聯交所刊發ESG指引氣候信息披露　新推ESG中央教育平台

可持續發展 香港交易及結算所有限公司 香港交易所（00388） ESG 香港

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