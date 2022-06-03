【雲端應用】疫情改變生產及零售模式　雲端運算更受企業青睞

在香港，製造商紛紛邁向雲端之路。政府統計處《2019年資訊科技在工商業的使用情況和普及程度統計調查報告》 指出，有多達84.9%本港企業正在使用雲端運算服務，當中製造業更錄得按年增幅11.2%。

製造商採用雲端技術不再局限於傳統因素，例如加快將產品推出市場，以及提升用戶滿意度。不少製造商採用雲端技術提高財務模式靈活性，將基建成本轉為營運開支，以及降低資訊科技管理和維護費用。然而，為何雲端技術對製造商提升供應鏈彈性如此重要？

提高靈活和敏捷程度

新冠疫情擾亂全球供應鏈，雲端技術的靈活和敏捷程度有助不少企業抵禦這個前所未有的衝擊，更能突圍而出，推動業務蓬勃增長。

這些成功企業有著一些共通之處。憑著雲端技術，他們能迅速作出各項改變，例如把日常營運轉為混合工作模式、轉用新供應商、接受網上訂單及採用無接觸配送方式。雲端應用亦可讓企業更快推出新功能、支援創新及使業務持續運作。

政府統計處於2021年發表有關資訊科技使用情況和普及程度報告，結果顯示有43.1%香港市民使用網上購物服務，較新冠疫情爆發前高出35.8%。有賴雲端解決方案的靈活性和可擴展性，不少企業即使關閉店舖而中斷傳統銷售渠道，亦能安然應對，並迅速把握急增的電子商務需求。

雲端解決方案的種種優點可以改變遊戲規則。企業與其耗用資源尋找安全充足的地方來放置伺服器，又或是聘用合資格專才維護和保障伺服器安全，倒不如專注業務發展，並投資在合適技術上，使公司競爭力更上一層樓。

雖然遷移至雲端日趨重要，但很多公司依然對作出改變，態度審慎。最大原因是要將內部部署（on-premises）的系統成功遷移至雲端，需要一間可以信賴的合作夥伴。這正是為何於2019年的報告中，有22.3 %香港受訪者認為在揀選雲端服務供應商時，供應商的聲譽及市場佔有率非常重要1。

擁有優秀合作夥伴是成功關鍵

獲得優秀合作夥伴的協助，對於成功遷移至雲端舉足輕重。它們不僅能夠提供行業觀點和高瞻遠見，更會從其他機構學到最佳實踐方式，助你公司應對相同挑戰。

更重要的是企業應當尋找在長遠而言，能夠互相扶持的合作夥伴。踏上雲端固然是重要一步，但找到合適而優秀的合作夥伴同樣不可或缺。企業尋求的合作夥伴既要緊貼最新科技趨勢，亦須了解企業所屬行業特性，而且不斷創新，讓企業今後可以繼續信賴。

因此，不意外在Epicor 2021年《行業洞察力報告》（Industry Insights Report 2021）的調查結果中發現，受訪的1,250名技術決策人員有47%認為必須要有可靠的雲端遷移合作夥伴。

很多企業不知道在哪裡尋找準確資訊，甚至毫無頭緒該如何開始，優秀的合作夥伴就能為企業提供指引。除此之外，企業亦必須擁有合適人選在整個過程中提供支援，協助他們成功遷移至雲端，讓他們清晰了解邁向雲端的價值所在。

雲端無疑是使供應鏈經得起未來考驗的關鍵要素。目前，並無另一科技模式能夠確保業務長遠成功，尤其考慮到全球業務的龐大規模、需要處理和保障安全的資訊繁多，以及要面對各種供應鏈中斷問題可能。今時今日，商界領袖需要一個可以實現創新，並將數據轉化為獨特見解的平台採用雲端平台，加上合適的合作夥伴，將有助企業踏出第一步，讓他們能信心十足地帶領公司邁向未來。