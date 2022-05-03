【後疫情時代】中小企疫市發展　分析工創造4大效益

逐漸踏入後疫情時代，保持業務增長成為中小企首要任務。香港生產力促進局訪問了817家本港中小企，調查結果發現有不少受訪者視「減輕成本」和「提高收益」為創新最大誘因，卻同時憂慮會令經營成本上升。

事實上，隨著商業競爭日趨劇烈，唯獨創新能讓企業達至可持續發展。長遠而言，創新帶來的效益將遠超其投入成本。因此，製造業中小企應及早謀劃創新路線，善用數碼科技轉型，再透過企業資源規劃（ERP）來分析營運方針，從而作出更佳的業務決策。

製造業中小企運用ERP實現現代製造業分析，可即時獲得下列四大好處：

1. 提高時間和資源效益

政府統計處最新發表的《2020年工業的業務表現及營運特色的主要統計數字》報告指出製造業的營運開支超過二千億港元 ，而盈餘總額僅佔約半成 (130億港元)。

採用ERP方案可讓各個部門更妥善管理供應鏈、履行流程、銷售訂單、收益及報表等，大大減少營運開支，並提高盈利能力。此外，ERP亦可讓公司管理層運用革命性分析方法，躲避影響業務增長的潛在陷阱，讓中小企可專注於核心業務。準確的數據更有助製造業領袖提升資源效益，更掌握製造流程和業務夥伴動向，為業務增長作好準備。

2. 有助監控庫存及存貨成本

製造業中小企可利用ERP整合系統內的數據，以大數據分析，讓決策更能揮灑自如。舉例來說，ERP可利用氣候、交通和路面狀況，了解運送時間，使貨品準時送達，並可把系統分析加上經濟環境，監察原材料定價和期貨價格走勢，繼而評估購買時機，作出更佳的決定推動盈利增長。ERP更可助公司識別出各種影響業務的因素，使管理層更妥善作出非單憑直覺的決策。

滯銷貨品會佔用大量儲存空間，利用適當的分析便可了解每周、每月及每年的存貨量變動，清楚掌握庫存情況，減少不必要存貨成本，騰出寶貴空間來放置真正需要的貨品。

3. 實時洞察能力提升企業靈活度

全方位洞察能力（total visibility）對企業經營者來說是非常重要，ERP可為企業匯聚不同數據，包括銷售量及客戶表現、存貨量或供應商表現，以至機器和員工表現，繁複資料頓時變得一目了然，協助企業經營者深入探究，迅速為各種問題找到答案。

全方位透明度亦可提升營運靈活度。當收益低於預期時，利用ERP協助作出完善決策的方案，便可評估每位銷售代理的表現，並把焦點迅速轉移至較出色的那一位身上。透過線型圖表可讓員工接收清晰的資訊，賦予能力作出快速的相應行動，改變經營方針，及開拓更多提升收益的機會。

4.雲端方案助製造商主動作出應對

製造業中小企可借助部署雲端ERP系統實時分析功能增加本身競爭優勢。藉著自動收集每天更新的數據，企業可迅速掌握長短期趨勢。另外，部署雲端ERP系統亦快捷簡易得多，不僅可以遙距更新，管理系統所需的資本和人力資源成本亦大大減少。即使是最先進的分析功能，用戶亦可使用任何通訊設備的瀏覽器輕易存取。

以雲端ERP方案管理訂單和業務運作，可讓中小企業輕易添加各種虛擬服務，與其他系統和應用程式整合，以及擴大或縮小規模以配合季節性需求變動。雲端報告功能可更快捷改善系統落後流程，而自訂儀表板則會使供應鏈資訊一清二楚，同時加強經銷商、消費者、供應商和廠商之間的關係。

總括而言，利用ERP更強更全面的分析能力及實時報告功能，可促進中小企業務持續增長，減少製作報告的時間及避免人為錯誤。製造業中小企透過ERP進行數碼轉型便可大大節省經營成本，繼而推動盈利能力上升，更重要的是可以增進與客戶之間的關係，這才是促進業務增長的關鍵元素。



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