北控水務擬19億元 全購北控城市資源

環保股北控水務(00371)宣布，以每股0.78元全購北控城市資源(03718)全部股份提出強制性有條件現金要約，每股作價較北控城市資源停牌前0.78元相同。全日北控水務收報2.56元上升3.2%，北控城市資源則收報0.8元上升2.5%。

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北控水務表示，於3月30日至本月25日期間持北控城市資源股權由約29.97％增至31.23％，連同一致行動人士持股由約37.38％增至38.64％，按例作出強制性有條件現金要約，要約涉及約24.76億股北控城市資源股份，要約總代價將為19.31億元，於要約截止後，要約人有意維持北控城市資源股份於聯交所上市。北控水務認為，倘北控城市資源成為其附屬公司，將會產生協同效應，從而有助於雙方整體形象及業務。

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北控城市資源主要從事提供環境衛生服務、危險廢物處理服務及廢棄電器及電子產品處理服務，北控水務主要於全球有關地區從事建造污水及再生水處理廠以及海水淡化廠，及提供綜合治理項目之建造服務；提供污水及再生水處理服務；分銷及銷售自來水；提供有關污水處理及綜合治理項目之建造服務之技術及諮詢服務以及設備銷售；以及授權使用有關污水處理之技術知識。

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