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【中海油 883】 中海油季績強勁 派1.18元特別股息 股價一度升逾7%

股樓投資 21:06 2022/04/29

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中海油（00883）首季多賺1.3倍，並宣派上市20周年每股特別息每股1.18元，刺激股價今日（29日）高開6.6%，最多升7.4%，高見10.84元，收報11.22元，升3.5%，成交額22.9億元。

同場加映﹕【溫股知新】 內地傾力救市 做好資產配置

中海油早前已預告，A股上市後會補派去年末期息，及連同公司H股上市20周年的一次特別股息合併派發。集團首席財務官謝尉志於業績媒體發布會上指出，公司選派特別股息每股1.18元，當中包括2021年末期股息0.5元，及0.68元在港上市20周年的特別息，意味派息率逾79%，符合每年派息率不低於40%的指引。

【招商銀行 3968】 原行長田惠宇證實涉嚴重違紀違法受查 招行股價再插逾一成【見下頁

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按照中國企業會計準則，中海油今年首季純利按年升1.3倍至約343億元人民幣，營業收入按年升73.5%至909億元人民幣。集團指，業績理想主要受惠國際油價上升和銷量增加。而中海油首季石油平均實現價格為每桶97.47美元，按年升65%。

同場加映﹕【青姐話】 有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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記者：郭秀慧

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中國海洋石油（00883） 港股 派特別股息 石油 派息 純利 H股

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