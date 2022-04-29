【中海油 883】 中海油季績強勁 派1.18元特別股息 股價一度升逾7%

中海油（00883）首季多賺1.3倍，並宣派上市20周年每股特別息每股1.18元，刺激股價今日（29日）高開6.6%，最多升7.4%，高見10.84元，收報11.22元，升3.5%，成交額22.9億元。

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中海油早前已預告，A股上市後會補派去年末期息，及連同公司H股上市20周年的一次特別股息合併派發。集團首席財務官謝尉志於業績媒體發布會上指出，公司選派特別股息每股1.18元，當中包括2021年末期股息0.5元，及0.68元在港上市20周年的特別息，意味派息率逾79%，符合每年派息率不低於40%的指引。

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按照中國企業會計準則，中海油今年首季純利按年升1.3倍至約343億元人民幣，營業收入按年升73.5%至909億元人民幣。集團指，業績理想主要受惠國際油價上升和銷量增加。而中海油首季石油平均實現價格為每桶97.47美元，按年升65%。

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記者：郭秀慧