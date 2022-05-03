【業績｜內銀股】中信銀行曾插9%　首季多賺近11%至173.5億人幣、擬AH股「10供3」供股集資最多400億人幣

▲ 【業績｜內銀股】中信銀行首季多賺近11%至173.5億人幣 擬AH股「10供3」供股集資最多400億人幣

中信銀行 （00998） 首季營收540.3億元（人民幣，下同），按年增4.08%；純利173.5億元，按年增10.93%，每股收益0.35元。另外中信銀行宣布供股方案，以「10供3」比例向A、H股股東配售股份，集資最多400億元。該行稱，供股募集資金扣除相關發行費用後將全部用於補充該行的核心一級資本，提高資本充足率，供股方案需待股東大會通過和內地監管機構批准。

中信銀行今日曾一度插逾9%，現跌8%，報3.69元。

中信銀行：商業銀行資產質量面臨較大壓力

中信銀行首季年化平均總資產回報率0.87%，按年上升0.03個百分點；年化加權平均淨資產收益率13.57%，按年增0.28個百分點。

中信銀行稱，國內外宏觀經濟形勢依然嚴峻，疊加疫情影響，商業銀行資產質量面臨較大壓力。中信銀行採取針對 性的風險防範和化解措施，加大了風險化解及不良處置力度，將不良貸款的變動情況處於預計和可控範圍內。

中信銀行撥備覆蓋率較去年底升4.12個百分點 資本充足率降個0.48百分點

中信銀行上季末集團不良貸款餘額 670.59 億元，較按季減少 4.00 億元；不良貸款率 1.35%，較上年末下降 0.04個百分點；撥備覆蓋率184.19%，較上年末上升4.12個百分點；貸款撥備率2.49%， 較上年末下降 0.01 個百分點。

中信銀行截至首季末，資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為13.05%、10.59%和8.66%，分別按年下降0.48、0.29及0.19個百分點。

中信銀行：有必要提高資本充足率 滿足未來發展需要及預留空間

中信銀行稱，目前其資本雖已滿足目前的資本監管要求，但有必要進一步提高資本充足率水平，在滿足未來發展需要的同時，亦為可能提高的監管要求預留空間。

中信銀行稱，本次供股配售股份數量不超過146.80億股，其中A股涉102.15億股，H股涉44.65億股。中信銀行未有透露供股價，只稱最終供股價格由董事會根據市場情況與承銷商協商確定。

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