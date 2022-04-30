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【歐洲工作】文化大不同　如何在歐洲「打好份工」？

商業 20:00 2022/04/30

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Emma大中華區總經理李紫韻（Melle）在碩士畢業後決定留歐工作，期間更嘗試創業。習慣了在港生活，如何適應在歐洲的職場？Melle指出，歐洲職場尊重不同意見。

只要有想法就說出來，不要有太多考慮。無論同事們是否認同你的想法、感覺是否正面，也會尊重你的意見，更覺得你是有用心去想。

當然，不同文化、背景的人想法或有不同。Melle舉例，如德國人在做好一件事後，想更深入地做得更好，但亞洲人可能會想，成功後可否作更多不同嘗試。當日Melle提議發展香港市場並成功開展，就是好例子。

有想法就說出來，同事可能覺得很有新意。

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對私隱較敏感    小心說錯話
不過，Melle亦提醒，歐洲有來自不同地方、文化及背景的人，他們對私隱、私事的看法與亞洲人不同，也較為敏感。在香港讚同事很漂亮、打扮出眾頗平常。但她指，或許有歐洲同事對於以上評論外表及衣着的方式，感覺不良好。她又指，若提及同事的伴侶時，若不太清楚對方情況，最好以較中性的「Partner」來形容，避免用「Boy Friend」或「Girl Friend」。

Melle記得有一次，同事問她對某件東西的看法，她匆匆看一眼便回答。同事笑指她沒看就回答，Melle想自諷一番說因眼細令同事以為她沒看。同事誤以為對Melle說了不禮貌的話，急忙正式地道歉，令她大感「不好意思」。

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記者：梁巧恩

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