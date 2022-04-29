【新經濟股】 新經濟股復活？ 中央政治局承諾支持平台經濟健康發展 ATMJ抽升逾一成

新經濟股今日（29日）有多個利好消息，包括有傳中美就審計底稿現場檢查等事宜進行積極溝通，以及中央政治局表示促進平台經濟健康發展，刺激新經濟股顯著反彈。阿里巴巴（09988）成藍籌股榜首，最多升17.6%，高見103.8元，收報102.1元，仍升15.7%；緊隨其後的京東集團（09618）更一度升近兩成半，高見286元，收報265.6元，升15.7%；美團（03690）同樣升超過15%，收報172元；騰訊控股（00700）升11%，收報377.4元。

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據外媒報道，中國及美國監管機構正就落實中概股審計底稿現場檢查等相關事實進行積極溝通，以避免在美國上市的中國企業除牌，並為儘快恢復中資企業在美上市進程打下基礎。報道指，雙方正就如何讓美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）到訪中國等細節進行談判，包括入境是否需要隔離等具體安排。報道引述知情人士表示，兩國尚未就推進檢查達成最終協議。

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另一方面，據《央視新聞》報道，中共中央政治局今日召開會議，強調要保持經濟運行在合理區間，並提出促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。

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記者：郭秀慧