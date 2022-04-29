【業績｜內銀股】中行首季純利577.51億元　按年升6.97%

▲ 中行首季純利577.51億元，按年升6.97%。

中行 （03988） 首季純利577.51億元（人民幣，下同），按年升6.97%。營業收入1611.18億元，按年升2.07%。

集團期內利息凈收入1,099.33億元，按年增加57.74億元，增長5.54%。凈息差1.74%。非利息收入511.85億元，按年減少25.11億元，下降4.68%。其中，手續費及傭金凈收入259.78億元，按年減少18.97億元，下降6.81%。

中行首季核心一級資本充足率為11.33%，一級資本充足率為13.30%，資本充足率為16.64%。資產減值損失2297.23億元，按年下降8.15%。不良貸款總額2,157.62億元，不良貸款率1.31%，比上年末下降0.02個百分點，不良貸款撥備覆蓋率187.54%，比上年末上升0.49個百分點。

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