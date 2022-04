【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥柏柏爾族人互相信任

在沙漠或周邊的城鎮,大部分都是小型雜貨商店,如想去大型超級市場購物就欠缺了,最近其中一間地道名牌的超级市場,由家出發也要三小時車程。

▲ 從沙漠開車到拉希迪耶的超級市場約三小時車程。

有一天我和穆罕默德說想Errachidia (拉希迪耶)的超級市場購物,因沙漠裏的商店眾多,但貨物種類仍不及超市。這間超市除食品外,還有家俱、衣服等,屬小型百貨公司,況且我仍喜歡慢慢看慢慢選擇,不過又怕車程太遥遠;他說沒有關係,又不是經常去Errachidia,且現在有空閒時間,外出走一會吧!

▲ 位於Erfoud 的商店。

我倆於第二天早餐後約十時出發,達到Errachidia已是下午一時多了,穆罕默德說現在不太肚餓,決定購物後才午餐。

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

這日回程已是傍晚四點了,剛離開Errachidia,穆罕默德突然在公路上停車,尾隨的司機上前和他交談,之後更給了穆罕默德2,000元(DH)後離去。

▲ 公路上往往發生不可思想的事情。

穆罕默德繼續開車後說,他不認識這名男子的,他在對面線向我打燈,當時沒有留意,不久發現他尾隨且嚮按示意;便停車瞭解,原來該男子看見我們是旅遊車(已取牌照從事旅遊業的私家車,必定在車前的玻璃貼上商標),又從沙漠來,委託我們把錢给他在沙漠工作的伙伴,因他有急事前往其他城市,而他的伙伴家裏等錢應急,所以希望我們幫忙。

我疑問,為何不直接存入銀行,大家互不認識,就把錢交給一個陌生人,不怕逃走嗎?

▲ 互不認識,信任委託將錢轉交別人。

穆罕默德笑說,揾食艱難,不是所有人有銀行戶口,而柏柏爾族人的品格值得信任,況且,我們做旅遊業圈子好细,若當事受騙不難找回他們。

我突然想起穆罕默德曾經到Erfoud (艾夫)的一間商店向店員拿取金錢,因有次我們幫他哥哥Hami 開車到便的城市處理事情,哥哥工作忙碌沒有時間支付費用给我們,遂將金錢交托商店。原來他們拍柏爾人是互相信任。

這刻我們的車己到達Erfoud (艾夫)了,穆罕默德联络取款的男子,把錢轉交,事情也完結了。

同場加映︰【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

作者 _Apple ( 陳偉嫦)簡介:

熱愛旅遊的港女,遊遍半個地球,最後在北非摩洛哥遇上另一半,細談港女在當地的趣事。

Facebook :蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

更多當港女遇上摩洛哥小子 @Apple ( 陳偉嫦)的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!