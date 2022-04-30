【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥柏柏爾族人互相信任

在沙漠或周邊的城鎮，大部分都是小型雜貨商店，如想去大型超級市場購物就欠缺了，最近其中一間地道名牌的超级市場，由家出發也要三小時車程。

▲ 從沙漠開車到拉希迪耶的超級市場約三小時車程。

有一天我和穆罕默德說想Errachidia （拉希迪耶）的超級市場購物，因沙漠裏的商店眾多，但貨物種類仍不及超市。這間超市除食品外，還有家俱、衣服等，屬小型百貨公司，況且我仍喜歡慢慢看慢慢選擇，不過又怕車程太遥遠；他說沒有關係，又不是經常去Errachidia，且現在有空閒時間，外出走一會吧!

▲ 位於Erfoud 的商店。

我倆於第二天早餐後約十時出發，達到Errachidia已是下午一時多了，穆罕默德說現在不太肚餓，決定購物後才午餐。

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這日回程已是傍晚四點了，剛離開Errachidia，穆罕默德突然在公路上停車，尾隨的司機上前和他交談，之後更給了穆罕默德2,000元(DH)後離去。

▲ 公路上往往發生不可思想的事情。

穆罕默德繼續開車後說，他不認識這名男子的，他在對面線向我打燈，當時沒有留意，不久發現他尾隨且嚮按示意；便停車瞭解，原來該男子看見我們是旅遊車（已取牌照從事旅遊業的私家車，必定在車前的玻璃貼上商標)，又從沙漠來，委託我們把錢给他在沙漠工作的伙伴，因他有急事前往其他城市，而他的伙伴家裏等錢應急，所以希望我們幫忙。

我疑問，為何不直接存入銀行，大家互不認識，就把錢交給一個陌生人，不怕逃走嗎？

▲ 互不認識，信任委託將錢轉交別人。

穆罕默德笑說，揾食艱難，不是所有人有銀行戶口，而柏柏爾族人的品格值得信任，況且，我們做旅遊業圈子好细，若當事受騙不難找回他們。

我突然想起穆罕默德曾經到Erfoud (艾夫)的一間商店向店員拿取金錢，因有次我們幫他哥哥Hami 開車到便的城市處理事情，哥哥工作忙碌沒有時間支付費用给我們，遂將金錢交托商店。原來他們拍柏爾人是互相信任。

這刻我們的車己到達Erfoud (艾夫)了，穆罕默德联络取款的男子，把錢轉交，事情也完結了。

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作者 _Apple ( 陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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