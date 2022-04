【宏觀術數@iM網欄】翻車魚驚現屯門 斗數天星看五月

西曆5月1日除了是勞動節假期外,亦是農曆四月初一,到5月5日立夏節過後,炎夏初臨大地了。與此同時,本地疫情持續舒緩,百業重興之際,股市因應外圍市場環境及國內疫情加劇,星期一恆指下跌800多點,跌穿2萬關口,同日於屯門河驚現本地罕見的翻車魚,英文學名為「mola mola」,粵語諧音為「無啦無啦」,被譏為相當「唔老嚟」和不利股市,種種情況難免令人對未來投資和經濟發展較多憂慮,筆者試從術數角度看看今月玄機給大家作參考。

▲ 翻車魚驚現屯門

斗數太陰 武曲 雙雙化忌 投資易失策

四月(約西曆5月)為乙巳月,紫微斗數四化星為天機化祿,天梁化權,紫微化科和太陰化忌,由於流年武曲化忌為財星化忌,而斗數中武曲星和太陰星同為財星,並且必然於「六合」宮位暗合,象徵行動和計劃求財之別,如果雙雙化忌,個人命局又有煞星沖起,更容易於此段時間內因投資計劃而損失,與此同時天機化祿配合四化會代表市場交投活躍,能夠把持得好也可賺點快錢。而農曆三月太陽化忌不利男性長者,四月份太陰化忌不利女性長者或領袖,相信很多對術數有興趣朋友都知道。

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

天星玄機,注意匯價息率

星占學會有兩個值得留意的天象。第一為5月10日~6 月3日從雙子座至金牛座的「水星逆行」,幾乎影響著整個月份。水星一般影響通訊、交易系統、電腦網絡和交通運輸等,本來水星逆行現象每年都有二、三次的,今次值得留意是從雙子座起始,恰好正是水星本宮,並且5月20日起的「月將」為申,代表星盤中的太陽進入雙子座(申)宮,並會於5月22日和逆行中的水星準確會合。簡單而言,此段時間前後幾天特別要留意市場交易系統故障或突變,與及美國息率變化的影響。個人層面,就要小心疏忽大意造成損失或於交易中出現錯誤,特別對雙子座或生肖屬猴的朋友們影響較大,易有不順引至損失。

另一個天星現象為5月1日(南美洲4月30日)的日蝕,由於本港地區看不到,影響較不直接,只要涉及該區的商業和投資小心當地政局變化便可,此處不作詳談。

而農曆四月香港星盤,土星位於議會宮與月亮南、北交點相刑,影響到分別主掌疾病(疫情)和經濟金融的兩個宮位,正好反影著當下本港經歷形勢。而此月份星盤也有金星和木星的會合,並且影響本港原局的主要宮位,再配合其他星象組合,投資市場和經濟市道似乎仍是疲弱,並且容易受匯價和息率的影響,特別是5月初及20日左右幾天多加留意。而諸星聚於星盤東側,特別第12宮的組合,暗示月內關於醫院、院舍的負面新聞會比較多和惹起關注。

幸而這兩三年間為本港帶來不利的流運土星會合原局星盤木星的壞影響正逐步遠離,雖然未來一兩天星象仍有不良的組合於個別宮位,未來兩年仍有不少波折。就如以往談過香港玄空宜乎旺於九運,而從明年起流年飛星九紫坐北,稍減期間波動的不利,如屬符合九運性質的行業,長線則仍是有利。

▲ 水星將於雙子座逆行至金牛座

同場加映︰【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

作者 _ 區日謙簡介:

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等,分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等,以期掌握先機 , 運籌帷幄,決勝於千里以外。

更多宏觀術數 @ 區日謙的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!