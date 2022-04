【山地悠遊人生@iM網欄】味蕾去旅遊 L’Envol

如果一間餐廳你期待已久,很想試,但朋友去了餐廳,回來警告你: 這家餐廳的食物味道不怎麼樣!你還會去嗎?

當然要去試一次,未嘗過沒話語權。 很多時別人講得天花亂墜,但沒親身體驗過,都不知道適不適合自己。更多的是,我們的口味需要培訓才能接受新事物。

L’Envol餐廳2019開幕後一直人氣旺盛,餐廳在瑞吉酒店內,環境別緻而經典。主廚Olivier Elzer 曾在著名的法國餐廳Pierre、 Robuchon 及 Seasons by Oliver Elzer 等工作。從摘米芝蓮一星,到今年的兩顆星,一直都有稱讚,

一入門就被開放式廚房吸引住,可以看見廚房團隊的氣氛和合作的流暢度。雖然沒有海景,但空間感很寛趟。菜單方面只提供套餐,侍酒師非常可愛和幽默,知道我們不能負擔昂貴的酒品,介紹最低價格的單杯($150元)配主菜。

迎賓小吃三款,龍蝦肉凍入口即溶。白色的海鮮醬忌廉口感特別,底層有香甜的洋蔥碎,熏鱒魚三明治用山葵調味,恰到好處。

綠色的魚子醬牛油超好吃,黃色的香檳牛油被比下去了!

食物擺盤富藝術感,先滿足視覺享受。服務更加一流,嚴謹的工作效率,上菜時有3-4位侍應同一時間端上,鄰桌有四位客人,每次上菜都會有一堆服務員,每一道菜都會先詳細介紹。

野生鱸魚片配魚子醬確實都教人驚嘆的新鮮,格外鮮甜好吃,完全沒有魚腥味。煙燻鰻魚蘆筍是冷盆,不適合中國人口味。

青豆湯配小牛肉火腿,春天的氣息,清爽又優雅。青豆雪糕有驚喜,它的味道當然超出了我的預期和想像。

鮟鱇魚配西洋菜泡沫及鮟鱇魚肝醬汁,可惜魚肝燻味太濃。

羊架最嫩,火候尤其教人讚嘆,恰好的熟度與熱度配香草,柔嫩滑舌,釀羊肚菌細緻豐美。

L'Envol 以其奶酪手推車和各種奶酪選擇而聞名,侍應告知我們奶酪推車還要等一會兒,前面還有兩桌,然後才到我們這桌。 朋友趕著回公司,所以先來她的茶和甜品。

芝士車推過來,選擇非常廣泛,服務員細心講解,芝士拼盤水準極高,喜歡這裡所有的山羊奶奶酪。盤子中間是蜂蜜,並附送麵包籃,提供各色各樣美味的自制麵包。

70%黑巧克力甜品有點失望,看上去有層次感,可惜上面一層層薄薄的彩帶,沒味道。中間的巧克力慕斯黏黏糊糊的,味道跟口感都不出色。

跟著咖啡或茶附送的三款驚喜甜點,印有餐廳名稱的巧克力、巧克力脆脆,馬卡龍都很好吃。

第一次在香港食法國菜French fine dining食到飽肚。不是因為食物份量大,而是免費的小吃; 從頭到尾挺完美,從三款迎賓小吃開始、酸麵包跟超好吃魚子醬牛油及香檳牛油、 芝士拼盤附送麵包籃和蜂蜜、隨咖啡茶附送的三款甜點。朋友因工作關係提高離開,沒有嚐到芝士和甜點,結果下午四點就餓了!

餐廳開幕初期有甜點手推車,但我們這次沒有見到,有少許失落感。

餐廳開在消費能力強的五星酒店內,價格有點浮誇,北海道海膽配紅蝦肯定會說這是 L'Envol 的必試菜。食材端出來時真艷羨一下(附加$580元)。雖然價錢不便宜,一試無妨。 Fine dining 的精采程度很難用價格衡量,高級料理有很多人工與心血在裡面。

PS: 今年摘兩星後,人均消費1200-10000元。一定要預留足夠的時間用膳,上菜慢,每道菜相隔廿分鐘,食完主菜,30分鐘才出甜品。

