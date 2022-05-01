【山地悠遊人生@iM網欄】味蕾去旅遊 L’Envol

如果一間餐廳你期待已久，很想試，但朋友去了餐廳，回來警告你: 這家餐廳的食物味道不怎麼樣！你還會去嗎？

當然要去試一次，未嘗過沒話語權。 很多時別人講得天花亂墜，但沒親身體驗過，都不知道適不適合自己。更多的是，我們的口味需要培訓才能接受新事物。

L’Envol餐廳2019開幕後一直人氣旺盛，餐廳在瑞吉酒店內，環境別緻而經典。主廚Olivier Elzer 曾在著名的法國餐廳Pierre、 Robuchon 及 Seasons by Oliver Elzer 等工作。從摘米芝蓮一星，到今年的兩顆星，一直都有稱讚，

一入門就被開放式廚房吸引住，可以看見廚房團隊的氣氛和合作的流暢度。雖然沒有海景，但空間感很寛趟。菜單方面只提供套餐，侍酒師非常可愛和幽默，知道我們不能負擔昂貴的酒品，介紹最低價格的單杯（$150元）配主菜。

迎賓小吃三款，龍蝦肉凍入口即溶。白色的海鮮醬忌廉口感特別，底層有香甜的洋蔥碎，熏鱒魚三明治用山葵調味，恰到好處。

綠色的魚子醬牛油超好吃，黃色的香檳牛油被比下去了！

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食物擺盤富藝術感，先滿足視覺享受。服務更加一流，嚴謹的工作效率，上菜時有3-4位侍應同一時間端上，鄰桌有四位客人，每次上菜都會有一堆服務員，每一道菜都會先詳細介紹。

野生鱸魚片配魚子醬確實都教人驚嘆的新鮮，格外鮮甜好吃，完全沒有魚腥味。煙燻鰻魚蘆筍是冷盆，不適合中國人口味。

青豆湯配小牛肉火腿，春天的氣息，清爽又優雅。青豆雪糕有驚喜，它的味道當然超出了我的預期和想像。

鮟鱇魚配西洋菜泡沫及鮟鱇魚肝醬汁，可惜魚肝燻味太濃。

羊架最嫩，火候尤其教人讚嘆，恰好的熟度與熱度配香草，柔嫩滑舌，釀羊肚菌細緻豐美。

L'Envol 以其奶酪手推車和各種奶酪選擇而聞名，侍應告知我們奶酪推車還要等一會兒，前面還有兩桌，然後才到我們這桌。 朋友趕著回公司，所以先來她的茶和甜品。

芝士車推過來，選擇非常廣泛，服務員細心講解，芝士拼盤水準極高，喜歡這裡所有的山羊奶奶酪。盤子中間是蜂蜜，並附送麵包籃，提供各色各樣美味的自制麵包。

70%黑巧克力甜品有點失望，看上去有層次感，可惜上面一層層薄薄的彩帶，沒味道。中間的巧克力慕斯黏黏糊糊的，味道跟口感都不出色。

跟著咖啡或茶附送的三款驚喜甜點，印有餐廳名稱的巧克力、巧克力脆脆，馬卡龍都很好吃。

第一次在香港食法國菜French fine dining食到飽肚。不是因為食物份量大，而是免費的小吃； 從頭到尾挺完美，從三款迎賓小吃開始、酸麵包跟超好吃魚子醬牛油及香檳牛油、 芝士拼盤附送麵包籃和蜂蜜、隨咖啡茶附送的三款甜點。朋友因工作關係提高離開，沒有嚐到芝士和甜點，結果下午四點就餓了！

餐廳開幕初期有甜點手推車，但我們這次沒有見到，有少許失落感。

餐廳開在消費能力強的五星酒店內，價格有點浮誇，北海道海膽配紅蝦肯定會說這是 L'Envol 的必試菜。食材端出來時真艷羨一下（附加$580元）。雖然價錢不便宜，一試無妨。 Fine dining 的精采程度很難用價格衡量，高級料理有很多人工與心血在裡面。

PS: 今年摘兩星後，人均消費1200-10000元。一定要預留足夠的時間用膳，上菜慢，每道菜相隔廿分鐘，食完主菜，30分鐘才出甜品。

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作者 _ 山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業 9 年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊 80 多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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