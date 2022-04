【陽光旅途@iM網欄】蘇格蘭最古老大學 高爾夫球發源地

由於放寬了抗疫措施,早幾天和朋友相約去高爾夫練習場打波。執起球桿,才發現已有三年多沒有下場打球了。以前有段時間很喜歡打高爾夫球,但我並非高手,只是一般的愛好者。有時候出外旅遊如果有空也會在附近打一場球。喜歡打球的朋友可能都會想到世界各地的球場去挑戰一下。如果給球手們選擇一個地方去旅游及打球的話,相信最多人選的,一定是聖安德魯斯。

▲ 雖然抽不中,但都走到附近拍照留念

聖安德魯斯在蘇格蘭的東海岸,是中世紀時蘇格蘭的宗教首都,亦被公認為高爾夫的發源地。很多高球手都會來這裡朝聖。其中都著名的就是老球場(Old Course) ,它是世界上歷史最悠久的球場,至今已有600多年歷史。老球場的球道是天然的地形,不是人工設計。路球場原本有22個球洞,由於首四洞和尾四洞太短,在1764年把它們合併變成18洞。這就是今天標準18洞的來由。要在這裡打球,非常困難。如果你沒有在很早之前預訂,但你可以入住老球場酒店。住客都有抽籤的權利,有機會可以在當天抽到入場機會。但我住了兩個晚上,亦沒有抽中。酒店本身非常華麗,是個典型蘇格蘭的古老建築物。在早餐的餐廳,可以看到部份老球場的球道。其中一個有人這麼深的沙坑,我在想,如果球打進去,我一定無法把它打出來。此外,在老球場附近海邊,還有一個叫R&A 世界高爾夫球博物館,館內闡述了從中世紀到現今的哥爾夫球發展歷史,高球發燒友絶對不能錯過。

▲ 從老球場酒店的餐廳向外望,可以看到球道。

在聖安德魯斯,除高爾夫球外,亦有很多值得參觀的景點。如聖安德魯斯大教堂,這教堂建宇1158年,當時是全蘇格蘭最大的教堂,但在16世紀宗教改革期間,受到嚴重的破壞。現在只剩下一些頹垣敗瓦,縱然如此,在這些殘留的遺跡中,仍可想像這教堂當年是非常宏偉壯觀的。而在附近有座叫 St. Rule’s Tower的古塔,是可以買票登塔的。但必須要體能良好,登上塔頂可看到全市景貌。這個古塔樓雖然就在旁邊,但卻屬於另一個聖雷古勒斯教堂的。在這個廢墟上,最令人奇怪的,就是現在好像變成了一個墳場。很多墳墓整齊的排列在這個廢墟中間。就在聖安德魯斯大教堂旁邊,就是著名的聖安德魯斯城堡。這城堡建於1189至1202年之間,曾經是蘇格蘭主教的住所。最後亦於宗教改革期間被摧毁,同樣現在只剩下破敗的遺跡。

▲ 安德魯斯城堡遺址

聖安德魯斯最出名的,除了高爾夫球外,就是聖安德魯斯大學。大學建於1410年,是蘇格蘭最古老的大學,亦是僅次於牛津及剑桥之外英國第三最古老的大學。這裏也是威廉王子和凱特王妃的母校,他們就在這裏相識、相戀!大學校舍分怖在城市不同的地方。大學還有一個自己的博物館,大家有興趣的話,亦可前往參觀。

最後,我發現自己的球技退步神速,要加緊練習,希望開關後可再次前往聖安德魯斯朝聖!

