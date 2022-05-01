【陽光旅途@iM網欄】蘇格蘭最古老大學 高爾夫球發源地

由於放寬了抗疫措施，早幾天和朋友相約去高爾夫練習場打波。執起球桿，才發現已有三年多沒有下場打球了。以前有段時間很喜歡打高爾夫球，但我並非高手，只是一般的愛好者。有時候出外旅遊如果有空也會在附近打一場球。喜歡打球的朋友可能都會想到世界各地的球場去挑戰一下。如果給球手們選擇一個地方去旅游及打球的話，相信最多人選的，一定是聖安德魯斯。

▲ 雖然抽不中，但都走到附近拍照留念

聖安德魯斯在蘇格蘭的東海岸，是中世紀時蘇格蘭的宗教首都，亦被公認為高爾夫的發源地。很多高球手都會來這裡朝聖。其中都著名的就是老球場（Old Course) ，它是世界上歷史最悠久的球場，至今已有600多年歷史。老球場的球道是天然的地形，不是人工設計。路球場原本有22個球洞，由於首四洞和尾四洞太短，在1764年把它們合併變成18洞。這就是今天標準18洞的來由。要在這裡打球，非常困難。如果你沒有在很早之前預訂，但你可以入住老球場酒店。住客都有抽籤的權利，有機會可以在當天抽到入場機會。但我住了兩個晚上，亦沒有抽中。酒店本身非常華麗，是個典型蘇格蘭的古老建築物。在早餐的餐廳，可以看到部份老球場的球道。其中一個有人這麼深的沙坑，我在想，如果球打進去，我一定無法把它打出來。此外，在老球場附近海邊，還有一個叫R&A 世界高爾夫球博物館，館內闡述了從中世紀到現今的哥爾夫球發展歷史，高球發燒友絶對不能錯過。

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▲ 從老球場酒店的餐廳向外望，可以看到球道。

在聖安德魯斯，除高爾夫球外，亦有很多值得參觀的景點。如聖安德魯斯大教堂，這教堂建宇1158年，當時是全蘇格蘭最大的教堂，但在16世紀宗教改革期間，受到嚴重的破壞。現在只剩下一些頹垣敗瓦，縱然如此，在這些殘留的遺跡中，仍可想像這教堂當年是非常宏偉壯觀的。而在附近有座叫 St. Rule’s Tower的古塔，是可以買票登塔的。但必須要體能良好，登上塔頂可看到全市景貌。這個古塔樓雖然就在旁邊，但卻屬於另一個聖雷古勒斯教堂的。在這個廢墟上，最令人奇怪的，就是現在好像變成了一個墳場。很多墳墓整齊的排列在這個廢墟中間。就在聖安德魯斯大教堂旁邊，就是著名的聖安德魯斯城堡。這城堡建於1189至1202年之間，曾經是蘇格蘭主教的住所。最後亦於宗教改革期間被摧毁，同樣現在只剩下破敗的遺跡。

▲ 安德魯斯城堡遺址

聖安德魯斯最出名的，除了高爾夫球外，就是聖安德魯斯大學。大學建於1410年，是蘇格蘭最古老的大學，亦是僅次於牛津及剑桥之外英國第三最古老的大學。這裏也是威廉王子和凱特王妃的母校，他們就在這裏相識、相戀！大學校舍分怖在城市不同的地方。大學還有一個自己的博物館，大家有興趣的話，亦可前往參觀。

最後，我發現自己的球技退步神速，要加緊練習，希望開關後可再次前往聖安德魯斯朝聖！

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作者 _Sunny 左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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