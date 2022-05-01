  • 22°C
香港時間 : 2022501日 (日) 08:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陽光旅途@iM網欄】蘇格蘭最古老大學 高爾夫球發源地

名人薈萃 08:01 2022/05/01

分享：

分享：

由於放寬了抗疫措施，早幾天和朋友相約去高爾夫練習場打波。執起球桿，才發現已有三年多沒有下場打球了。以前有段時間很喜歡打高爾夫球，但我並非高手，只是一般的愛好者。有時候出外旅遊如果有空也會在附近打一場球。喜歡打球的朋友可能都會想到世界各地的球場去挑戰一下。如果給球手們選擇一個地方去旅游及打球的話，相信最多人選的，一定是聖安德魯斯。

雖然抽不中，但都走到附近拍照留念

聖安德魯斯在蘇格蘭的東海岸，是中世紀時蘇格蘭的宗教首都，亦被公認為高爾夫的發源地。很多高球手都會來這裡朝聖。其中都著名的就是老球場（Old Course) ，它是世界上歷史最悠久的球場，至今已有600多年歷史。老球場的球道是天然的地形，不是人工設計。路球場原本有22個球洞，由於首四洞和尾四洞太短，在1764年把它們合併變成18洞。這就是今天標準18洞的來由。要在這裡打球，非常困難。如果你沒有在很早之前預訂，但你可以入住老球場酒店。住客都有抽籤的權利，有機會可以在當天抽到入場機會。但我住了兩個晚上，亦沒有抽中。酒店本身非常華麗，是個典型蘇格蘭的古老建築物。在早餐的餐廳，可以看到部份老球場的球道。其中一個有人這麼深的沙坑，我在想，如果球打進去，我一定無法把它打出來。此外，在老球場附近海邊，還有一個叫R&A 世界高爾夫球博物館，館內闡述了從中世紀到現今的哥爾夫球發展歷史，高球發燒友絶對不能錯過。

 

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

從老球場酒店的餐廳向外望，可以看到球道。

在聖安德魯斯，除高爾夫球外，亦有很多值得參觀的景點。如聖安德魯斯大教堂，這教堂建宇1158年，當時是全蘇格蘭最大的教堂，但在16世紀宗教改革期間，受到嚴重的破壞。現在只剩下一些頹垣敗瓦，縱然如此，在這些殘留的遺跡中，仍可想像這教堂當年是非常宏偉壯觀的。而在附近有座叫 St. Rule’s Tower的古塔，是可以買票登塔的。但必須要體能良好，登上塔頂可看到全市景貌。這個古塔樓雖然就在旁邊，但卻屬於另一個聖雷古勒斯教堂的。在這個廢墟上，最令人奇怪的，就是現在好像變成了一個墳場。很多墳墓整齊的排列在這個廢墟中間。就在聖安德魯斯大教堂旁邊，就是著名的聖安德魯斯城堡。這城堡建於1189至1202年之間，曾經是蘇格蘭主教的住所。最後亦於宗教改革期間被摧毁，同樣現在只剩下破敗的遺跡。

安德魯斯城堡遺址

聖安德魯斯最出名的，除了高爾夫球外，就是聖安德魯斯大學。大學建於1410年，是蘇格蘭最古老的大學，亦是僅次於牛津及剑桥之外英國第三最古老的大學。這裏也是威廉王子和凱特王妃的母校，他們就在這裏相識、相戀！大學校舍分怖在城市不同的地方。大學還有一個自己的博物館，大家有興趣的話，亦可前往參觀。

最後，我發現自己的球技退步神速，要加緊練習，希望開關後可再次前往聖安德魯斯朝聖！

 

同場加映︰【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

作者_Sunny左文偉簡介：
資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

更多陽光旅途@Sunny左文偉的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Sunny左文偉

欄名 : 陽光旅途

最新專欄文章 更多

【陽光旅途@iM網欄】政府應縱觀全局 再次連接全世界
2022/04/24
【陽光旅途@iM網欄】政府應縱觀全局 再次連接全世界
【陽光旅途@iM網欄】陽江海陵沙灘多 卻愛隱世沙扒鎮
2022/04/10
【陽光旅途@iM網欄】陽江海陵沙灘多 卻愛隱世沙扒鎮
【陽光旅途@iM網欄】回港隔離只一週 會否出外走一走
2022/03/27
【陽光旅途@iM網欄】回港隔離只一週 會否出外走一走
【陽光旅途@iM網欄】同伴一起去旅行 看清對方真性情
2022/03/20
【陽光旅途@iM網欄】同伴一起去旅行 看清對方真性情
【陽光旅途@iM網欄】水城面具節落幕 向世界宣告重啟
2022/03/13
【陽光旅途@iM網欄】水城面具節落幕 向世界宣告重啟
首都 蘇格蘭 大學 興趣 酒店

下一篇文章

【寧德時代】 受材料成本增加拖累 寧德時代首季純利僅15億 按年跌近24％
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【姜濤生日圖輯】姜濤生日姜糖請搭電車 「姜濤誕」銅鑼灣人潮齊賀壽
【姜濤生日圖輯】姜濤生日姜糖請搭電車 「姜濤誕」銅鑼灣人潮齊賀壽
【姜濤生日】 姜濤23歲生日多個廣告品牌錫到燶 設打卡位贈慶
【姜濤生日】 姜濤23歲生日多個廣告品牌錫到燶 設打卡位贈慶
屯門半新盤向河靚景　首期49.5萬　低門檻置業之選｜帶你睇盤
屯門半新盤向河靚景　首期49.5萬　低門檻置業之選｜帶你睇盤
【疫苗通行證】疫苗通行證第2階段今日實施 堂食要打兩針
【疫苗通行證】疫苗通行證第2階段今日實施 堂食要打兩針
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款