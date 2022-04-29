【全球首富】為削減成本　Elon Musk收購Twitter後或裁員

特斯拉（Tesla，美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）日前以440億美元成功收購Twitter（美：TWTR），該社交平台未來的營運模式引起市場猜測。外電報道，Elon Musk在向銀行爭取貸款時，特別提到將會裁員，以削減成本，並將開發其他功能增加利潤。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

據《彭博社》報道，Elon Musk向銀行透露，為了提升Twitter的利潤，將考慮裁員，不過未有提及甚麼部門或職位會受影響。知情人士補充指，Elon Musk還討論了平台貨幣化和增加現金流，包括潛在的訂閱服務以提高經常性收入。

不過，據《路透社》引述另一家銀行的消息人士稱，Elon Musk有提及節省成本，但未有透露會否裁員。消息人士稱，Elon Musk指出Twitter的毛利率遠低於Facebook母企Meta（美：FB）和 Pinterest（美：PINS），認為該公司大量空間的運營空間，以提高成本效益。Elon Musk告訴銀行，他計劃開發新功能以增加收入，例如利用包含重要或熱門消息的帖文賺錢。

【延伸閱讀】 大和料港股估值續低 推薦14隻首選股份 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠