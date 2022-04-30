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【歐洲工作】港人當德企高管　一場派對改寫職業生涯

商業 11:00 2022/04/30

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人在異鄉生活及工作，要融入當地生活及職場已不易。畢業於理工大學的李紫韻（Melle），赴歐進修後加入德國初創Emma，不但快速適應新工作，更在短短幾個月就負責發展新市場，伴隨着公司成長，更已成為大中華區總經理。她的成功之道是只要有新想法就說出來，不要考慮過多。

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Melle在港完成大學課程後，赴歐繼續讀碩士，畢業後留歐工作兼創業，透過網銷將德國的貨品銷往亞洲。她覺得網銷有潛力，希望進入相關公司工作。

定位為Sleep Company的Emma，2017年時只是一間擁約50名員工的德國初創，她負責建立社交平台及客戶關係管理團隊。

可說是機緣巧合，當初只負責歐洲市場。

聖誕派對閒聊香港市場   半年後成真
一個聖誕派對，令Melle的事業出現很大變化。她與行政總裁在派對上閒聊間，提到公司產品在歐洲發展良好，為何不進軍亞洲市場如香港。Melle指公司文化開通及直接，亦沒有階級限制，她提出想法後，公司覺得有可能，她就着手做市場調查。至翌年7月，香港的網站已開通，開始進行銷售。初創，就是特別重視效率。

當時沒有做甚麼市場調查，只是憑一般商業判斷而提出。

為何選擇先攻香港市場？Melle是港人當然較熟悉市場，加上另有4大原因：在亞洲各市場中，香港較易成立新公司做生意；香港居住環境細，買床褥一直是不少人的痛點，如太大太厚入不到電梯，Emma的床褥已壓縮在一個盒內，方便運輸；港人經常上網及瀏覽社交媒體；追求高品質的用品，在合理性價比下，願意付錢買好東西，且對歐美產品有信心。

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  • Emma大中華區總經理李紫韻（Melle）表示，公司對同事在家及遙距工作抱開放態度，開放全球招聘，故不難覓得良才。（受訪者提供圖片）
  • Emma在德國有研發中心及團隊，發展新產品。（受訪者提供圖片）
  • Emma在德國有研發中心及團隊，發展新產品。（受訪者提供圖片）
  • 歐洲公司流行夏日旅行以建立團隊精神，Emma曾在葡萄園舉辦法動。（受訪者提供圖片）
  • Melle最難忘在葡萄園活動及用餐後，公司包了遊船載他們回市中心。（受訪者提供圖片）

香港易建新生意   吸引力大 
初時品牌靠網上宣傳及銷售吸客，後逐漸覓得合作夥伴，開拓實體銷售點。Melle回想，品牌奉行的床褥100天免費試用，當時開始在歐美流行，但在香港仍然是很新的概念，需要慢慢教育市場。

亞洲市場發展至今，不足5年已拓展至多個市場，中港台以外，還有新加坡、日、韓、澳、紐等地，在上海及馬尼拉也設有辦事處。Melle稱，品牌的發展方向是專注做研發，再與生產商長期合作，監控其出品的品質。

品牌主要做網銷開始，再發展實體銷售點，經歷兩年多疫情，生意及市場不跌反升。Melle解釋，疫情令更多消費者注意及接受網銷，對原生於網絡的品牌反而有利。現時該公司在全球擁逾850名員工，來自逾60個國籍。大中華市場中，以香港最成熟，台灣剛於去年起步，而內地市場幅員廣大、且機會多，但目標細分市場亦較碎片化，Melle指需要更多時間深耕。

記者：梁巧恩

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