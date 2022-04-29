【虛擬銀行】livi bank推出3年保儲蓄保險　港元保單年度化保證回報率達2.48%

虛擬銀行livi bank宣布，推出享有保證回報率的3年保儲蓄保險計劃，計劃的單筆保費低至1萬港元或人民幣，最高金額為50萬港元或人民幣，客戶可自訂儲蓄目標。

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限量獨家投保優惠宣傳將於5月2日推出，livi客戶可賺取可觀的保證回報，按港元計價及人民幣計價的保單的年度化保證回報率，分別高達2.48%及3.18%。

客戶只需在livi應用程式內完成數個步驟，便能輕鬆投保livi的3年保儲蓄保險計劃。客戶可以隨時投保，無須經歷繁瑣的證明文件遞交程序。產品由livi主要股東中銀香港（控股）之附屬公司中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）承保。

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產品詳情：

投保年齡：18至64歲 保費：由最低之1萬港元或人民幣至最高之50萬港元或人民幣。 申請人資格： 此計劃適用於持有香港永久性居民身份證或香港身份證人士，申請人須同時具有livi bank銀行戶口，並透過livi應用程式於香港作出申請，於推廣期內享限量的獨家投保優惠（見備註）。客戶只須一筆過繳付保費，便可於保單期滿後享有保證期滿金額。 保證回報：年度化保證回報率（限量優惠，額滿即止） 人民幣：3.18% 港元：2.48% 人壽保障：若受保人於保單生效期內不幸身故，身故賠償將等同於已繳付保費總數或保證現金價值的101%，以較高者為準。 額外意外死亡保障：若受保人不幸遭逢意外，並於保單首年的180日內因而身故，意外死亡賠償將向保單受益人支付一筆過的賠償，金額相等於受保人在身故前已繳付保費總數的10%。

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