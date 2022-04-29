  • 29°C
香港時間 : 2022429日 (五) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Apple】蘋果標價再引爭議 一根SIM退卡針叫價4美元

理財智慧 19:38 2022/04/29

分享：

分享：

蘋果去年的「專用擦拭布」高昂標價曾引來不少人熱烈討論，更被坊間戲稱為「果粉信仰布」，近日蘋果在美國推出自助維修計畫，推出多達200項以上零件供果粉購買以自行維修iPhone，不過當中的一根SIM退卡針叫價4美元再度引起激烈討論。

【交通費補貼計劃】5.1起門檻由400元降至200元　上限由400元增至500元【下一頁

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

蘋果（Apple）於27日正式推出「線上自助維修商店」（Self Service Repair Store），以針對iPhone12、iPhone13、iPhoneSE3用戶提供零件自主維修。根據蘋果線上自助維修商店的資料顯示，SIM卡「取卡針」和「卡托」，售價分別為4美元（31.2元）。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

 

有專家建議，自助維修計畫與送廠維修價值相差不大，而且只適合有經驗的用戶，因此普遍市民還是前往專業維修供應商進行維修較佳，目前該計畫只在美國展開，預計會於今年稍晚擴展至歐洲，但蘋果未說明詳細時間，至於其他地區則暫時未有消息。

【銀行資訊】中銀香港推限量「中銀 Private Card」 提供專屬信用卡及一系列禮遇禮遇【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
美國 消費資訊 Apple iPhone

上一篇文章

【全球首富】Elon Musk沽Tesla套現40億美元　稱沒有進一步拋售計劃

下一篇文章

【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【樓市熱話】 婆婆擁一未補地價居屋 欲寫平安紙轉給孫兒 孫憂是否可行？
【樓市熱話】 婆婆擁一未補地價居屋 欲寫平安紙轉給孫兒 孫憂是否可行？
兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售
兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售
【理財智慧】試當真NFT開賣 單日賺過千萬 開創NFT add-on 會員福利
【理財智慧】試當真NFT開賣 單日賺過千萬 開創NFT add-on 會員福利
【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款