【Apple】蘋果標價再引爭議 一根SIM退卡針叫價4美元

蘋果去年的「專用擦拭布」高昂標價曾引來不少人熱烈討論，更被坊間戲稱為「果粉信仰布」，近日蘋果在美國推出自助維修計畫，推出多達200項以上零件供果粉購買以自行維修iPhone，不過當中的一根SIM退卡針叫價4美元再度引起激烈討論。

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蘋果（Apple）於27日正式推出「線上自助維修商店」（Self Service Repair Store），以針對iPhone12、iPhone13、iPhoneSE3用戶提供零件自主維修。根據蘋果線上自助維修商店的資料顯示，SIM卡「取卡針」和「卡托」，售價分別為4美元（31.2元）。

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有專家建議，自助維修計畫與送廠維修價值相差不大，而且只適合有經驗的用戶，因此普遍市民還是前往專業維修供應商進行維修較佳，目前該計畫只在美國展開，預計會於今年稍晚擴展至歐洲，但蘋果未說明詳細時間，至於其他地區則暫時未有消息。

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記者：鄭日棱